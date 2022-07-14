Hastanelerde yeni dönem! Herkes için geçerli, artık böyle olacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık kurumlarında hızla ülke geneline yayılacak olan güvenlik uygulaması ile ilgili bilgi verdi. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Sağlık kurumlarımızın güvenliği için, giriş kapılarından başlayarak ivedilikle yapılacak işlerimiz var. Kapı Güvenlik Sistemleri kurularak, 24 hastanemizde daha, yeni güvenlik uygulamasına geçildi. Sistem, hızla ülke geneline yayılacak." ifadelerini kullandı.

HASTANE KAPILARINDA UYGULANMAYA BAŞLANDI

Kapı Güvenlik Sistemleri uygulaması, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi başta olmak üzere 24 hastanede başladı.

Kapı Güvenlik Sistemleri sayesinde hasta ve çalışan güvenliğini tehlikeye atabilecek yasadışı maddeler ya da cisimlerin hastaneye girişi engellenecek. Kapı Güvenlik Sistemleri uygulamasının ve güvenlik tedbirlerinin ülke genelinde yaygınlaştırılması planlanıyor.

"DOKTORLAR SAYGIYI HAK EDİYOR"

Bakan Koca bir sonraki paylaşımında ise sağlıktaki şiddetle alakalı "Bir doktorun, “Bu hasta da sancıları hak ediyor” dediği duyulmuş mu? “Ama doktorlar da şiddeti hak ediyor” cümlesi, suçun, kıymet bilmezliğin ta kendisidir. Doktorlar saygıyı hak ediyor. Biz saygımızı gösterelim." açıklamasında bulundu.