Hastanede çalışan işçi, kırılan monitörün ücretini KDK kararıyla geri aldı

Konya'da hastanenin bilgi işlem biriminde çalışan işçi, taşınma sırasında kırılan bilgisayar monitörünün kırılması nedeniyle oluşan kamu zararının kendisinden haksız yere tahsil edildiği gerekçesiyle KDK'ya başvurdu. İşçi başvurusunda, doktor odasının taşınması için çağrıldığını, ilgili birime giderek bilgisayar sistemine ait ekipmanları kablo sisteminden ayırarak, taşınır vaziyette bıraktığını; kurulum için yeniden gittiğinde ise bilgisayar monitörünün taşınma sırasında kırıldığının kendisine söylendiğini bildirdi. Söz konusu durumu tutanak altına alarak, durumu birim sorumlusuna aktardığını; ancak hem kendisinin hem de eşyası taşınan doktorun tuttuğu tutanaklar neticesinde tedbirsizlik ve ihmal nedeniyle kusurlu bulunduğunu belirtti. Kamu zararına sebebiyet verdiği gerekçesiyle de kendisiyle birlikte taşıma işleminde bulunan toplam 5 kişi hakkında ödeme emri çıkarıldığını, bu bedeli ödediğini belirterek, iade talebinde bulundu.

Başvuruyu inceleyen KDK, ilgili idare tarafından, bilgisayar sisteminin taşınması sırasında bilgisayar monitörünün temizlik personelleri tarafından düşürülmesi ve kamu zararına sebebiyet verilmesi olayında, bilgi işlem personeli olan başvuranın görev tanımı içerisinde yer almayan bir durum olduğuna hükmetti. Başvurucunun bu durum karşısında kusurlu sayılması işleminde hukuka ve hakkaniyete uyarlılık tespit edilemediği, söz konusu işlemde herhangi bir kusurunun olmadığı gerekçesiyle kendisinden tahsil edilen bedelin iadesi talebinin yeniden değerlendirilmesi için Konya İl Sağlık Müdürlüğüne tavsiye kararı gönderildi. KDK'nın tavsiye kararı üzerine Konya İl Sağlık Müdürlüğü, başvurucunun ödediği ücretin iade edildiğini bildirdi.