Hastane önünde havaya ateş etti, gözaltına alındı

Olay, akşam saatlerinde Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde meydana geldi. Henüz kimliği öğrenilemeyen kişi yanında getirdiği tabancayla birkaç kez havaya ateş etti. Olay, cep telefonu kamerasına yansırken, hastanede panik yaşandı. Polis ekipleri şüpheliyi, kısa sürede müdahale ederek gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelinin işlemleri devam ediyor.