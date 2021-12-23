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Hasta yakınının saldırısına uğrayan doktorun burnu kırıldı!

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli doktor Emre Bilgin görevi başında saldırıya uğradı. Doktorun burnunu kıran Y.E.D. (24) gözaltına alındı.

23.12.2021 - 16:55 | | Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)
Hasta yakınının saldırısına uğrayan doktorun burnu kırıldı!

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Y.E.D., eşini göz muayenesi için hastaneye getirdi. Y.D.E. eşiyle ilgilenilmediğini iddia ederek, Asistan Doktor Emre Bilgin'e saldırdı. Saldırının ardından yüzüne aldığı darbelerle yaralanan Bilgin, meslektaşları tarafından tedavi altına alındı. Doktoru yaralayan Y.E.D. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.  

Saldırıya uğrayan Emre Bilgin burnunun kırıldığını, şikayetçi olduğunu belirterek, "Şahıs ve şahsın yanındaki kadın, daha önce hemşire hanımlara hakaret etti. ‘Parasını biz veriyoruz. Bizi muayene edeceksiniz’ diye konuştu. Sırasını beklemeden, diğer hastalara da saygı göstermediler. Diğer hastalar da rahatsız oldu. Daha sonra hastanenin güvenlikleri hastayı çıkarırken kadın hala ‘Parasını biz veriyoruz, bakacaksınız tabi’ dedi. Ben de o sırada ‘Buyurun dışarıya çıkar mısınız?’ dedim. O esnada kadının yanındaki erkek şahıs bana vurdu. Burnuma yumruk attı. Burnumda kırık var. İstirahat raporu aldım. Diğer hastalarımız da mağdur oldu bu durumdan. Biz de şikayetçi olduk. 'Beyaz kod' verdik" dedi. 

Bolu Valisi Ahmet Ümit, saldırganın yakalandığını ve hakkında işlem başlatıldığını ve konunun takipçisi olacaklarını açıkladı. 

Bu arada olay sonrası Y.D.E.'nin güvenlik görevlileri tarafından dışarıya çıkarılması ve uzaklaştırılması güvenlik kamerasına yansıdı. 

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