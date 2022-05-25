Hasret ile ilgili sözler... Özlem ve hasret içeren güzel sözler

Günümüzde yaklaşık 238 bin kişi Özlem ismini taşımaktadır. Hasret, Arzu, İstek ve Tahassür kelimeleri özlem sözcüğü ile eş anlamlıdır. Özlem duygusu, lirik ve dramatik şiirlerde aşk ve vatan sevgisi ile birlikte anlatılmaktadır.

Özlem ve Hasret İçeren Güzel Sözler

1- Özlem, kalbin taşıyamayacağı kadar ağır bir yüktür.

Birine duyulan özlem, en güçlü duygulardan biridir. Araya zaman ve mesafe girdikçe hissedilen özlemin yoğunluğu da artar. Bu nedenle birçok şair, özlemi en ağır duygulardan biri olarak tanımlamış ve onu "yük" olarak nitelendirmiştir. Özellikle sevgiliye duyulan hasrete birçok şiir ve şarkıda yer verilmiştir.

2- Hasretinden prangalar eskittim.

Hasretinden Prangalar Eskittim, Ahmet Arif'in tek şiir kitabının adıdır. Prangaların eskimesi, çok zamanın geçmesi demektir. Şair, bu şiirinde zamanın geçişini dolaylı bir şekilde anlatmıştır.

3- Özlem, çıkmaz sokaktır.

Bir aşık için, sevgiliye kavuşana kadar geçen zaman, acı doludur. Aklında fikrinde sadece sevgilinin hayali yer aldığı için, onu düşünmediği tek bir gün bile yoktur. Bu nedenle özlem duygusu, çıkmaz sokağa benzetilmiştir. Bütün yollar sevgiliye çıktığı için, ona kavuşmamak ve özlemini duymak, hiçbir yere varamamak demektir.

4- "Ben seni yanımdayken bile özlüyorum."

Kalbin derinliklerinde hissedilen bazı duyguları daha yoğun bir şekilde aktarabilmek için mübalağa (abartı) sanatına başvurulur. "Ben seni yanımdayken bile özlüyorum" dizesi de mübalağa sanatının başarılı bir şekilde kullanıldığı dizelerden biridir.

Bazı divan şairleri de sevgiliye kavuşmak ile ondan ayrı kalmayı bir tutmuş ve aşk ile özlem duygularının diğer tüm duygulardan farklı olduğunu bu şekilde dile getirmişlerdir.

5- Kavuşmanın hayali, özlemin sızısını dindirir.

Vuslat, sevgiliye kavuşmak; hicran ise sevgiliden ayrı kalmak ve hasret çekmek anlamına gelir. Hem klasik edebiyatta hem de modern şiirlerde "vuslat" ve "hicran" kelimelerine yer verilmiştir. Yukarıdaki sözde ise bu kelimelerin yerine kavuşmak ve özlem sözcükleri kullanılmıştır.

Kavuşmak, o kadar güzeldir ki onun hayali bile özlem duygusunun acısını dindirmeye yeter.