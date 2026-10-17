Hasatta verim patladı, fiyatlar dibi gördü: Kilosu 500 TL yerine 100 TL

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Yozgat’ta ceviz hasadı yapan üreticiler, yıl boyunca emek verdikleri ağaçlardan elde ettikleri cevizleri kışlık tüketim için ayırdıktan sonra kalanını satışa sunuyor. Hasat edilen cevizler, yeşil kabuklarından temizlenerek kuruması için bekletiliyor.

"Cevizlerimiz çok güzel, çok da verim veriyor"

Örencik köyünde ceviz üretimi yapan Coşkun Koç, bu yıl verimin geçen yıla göre oldukça iyi olduğunu ancak satış fiyatlarının kendilerini memnun etmediğini söyledi.

Hayvancılıkla beraber ceviz üretiminden de geçimlerini sağladıklarını belirten Koç, üreticilere destek verilmesini istedi.

Koç, "Ceviz hasadına başladık şu an. Hasadımız iyi Allah'a şükür. Geçen sene yoktu ama bu sene çok iyi. Ama biz şu an 150'ye, 100 liraya veriyoruz. Çok ucuz gidiyor cevizlerimiz. Mecburen satmak zorunda kalıyoruz. Kuruduğu zaman yarı yarıya düşüyor. Bizim burada cevizlik çok oluyor. Ceviz çok. Ama Sayın Tarım Bakanlığından bize destek olmasını, bizlere yetiştirmek için destek vermesini istiyoruz.

Gerçekten bu konuda çok aciziz. Suyumuz bol, cevizlerimiz görüyorsunuz. Cevizlerimiz çok güzel. Çok da verim veriyor. Cevizle geçimimizi sağlayan kişileriz.

Bu cevizleri fazlalıklarını satıyoruz. Kışlık yiyeceğimiz koyuyoruz. Geri kalanını satıyoruz. Ama fiyatı çok ucuz. 100'e, 150'ye satıyoruz. 200'e çok nadir. Ama bizden çıktıktan sonra marketlerde 400 lira, 500 lira" dedi.