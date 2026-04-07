07.04.2026 - 08:08Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 7-11 Nisan 2026 tarihleri arasında etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle üreticilere zirai don uyarısında bulundu.

Müdürlükten yapılan açıklamada, söz konusu tarihler arasında ülkenin bazı bölgelerinde görülecek hava koşullarının tarımsal faaliyetler açısından risk oluşturabileceği belirtildi.

Açıklamada, tarımsal üretimin sürekliliğinin sağlanması ve olası kayıpların en aza indirilmesi amacıyla üreticilerin zirai don riskine karşı gerekli tedbirleri almasının önem taşıdığı vurgulandı.

İLGİLİ HABER

Adana trafiğinde 'altın dokunuş': Dev kavşak projesi adım adım tamamlanıyor
Adana trafiğinde 'altın dokunuş': Dev kavşak projesi adım adım tamamlanıyor

Olası olumsuzluklardan etkilenen üreticilerin, hasar tespit çalışmaları için bağlı bulundukları il ve ilçe tarım müdürlükleriyle iletişime geçmeleri gerektiği kaydedilen açıklamada, tarım sigortası bulunan üreticilerin ise hasar ihbarı için TARSİM kanallarına başvurmaları istendi.
Açıklamada ayrıca, Bakanlığın üretim sürecinin her aşamasında olduğu gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı da üreticilerin yanında olmaya devam edeceği ifade edildi.

Güncel Haberler

Esenyurt'ta feci kaza: Yayaya çarpan motosikletli öldü!
#Gündem

Esenyurt'ta feci kaza: Yayaya çarpan motosikletli öldü!

Hasat riski kapıda: 7-11 Nisan tarihlerine dikkat!
#Gündem

Hasat riski kapıda: 7-11 Nisan tarihlerine dikkat!

Köyde evi olanlara kötü haber geldi: Ağır ceza yazılacak, yıkım kararı alındı
#Gündem

Köyde evi olanlara kötü haber geldi: Ağır ceza yazılacak, yıkım kararı alındı