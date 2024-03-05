Hamza Turhan Ayberk kimdir, aslen nereli? MOSSAD'dan gözaltına alınan eski emniyet müdürü Hamza Turhan Ayberk'in biyografisi

Milli İstihbarat Teşkilatı, bazı kişilerin İsrail istihbaratı ile ilişkisi olduğunu, İsrail'in hedefindeki kişilerden Türkiye'de bulunanlar hakkında bilgi derleyip topladığını ve bu bilgileri MOSSAD'a aktardığını belirledi. Bir süre şüpheli kişileri takip eden MİT, şüphelilerden 6'sının eski polis olduğunu 2 kişinin ise özel sektörde çalıştığını belirledi. Grubun liderliğini ise eski emniyet amiri Hamza Tuhan Ayberk'in yaptığı saptandı. MİT'in çalışmalarını tamamlanmasının ardından bu sabah İstanbul emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Hamza Turhan Ayberk'in de aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.

HAMZA TURHAN AYBERK KİMDİR?

Hamza Turhan Ayberk, televizyon programlarına katılan ve eski bir kamu personeli olan bir özel dedektif. Ayberk, 2019 yılında Belgrad’da eğitim aldı.

Öte yandan sosyal medya platformlarında İsrail saldırılarına karşı Filistin lehine paylaşımlarda bulunduğu ortaya çıkan hücrenin başındaki Hamza Turhan Ayberk’in, Tel Aviv’de bulunan MOSSAD karargahındaki “Victoria" kod adlı İsrail ajanıyla teması kuran kişi olduğu aktarıldı. Ayberk’in, Victoria kod adlı MOSSAD ajanı tarafından yönlendirildiği anlaşıldı. Özel dedektiflik yaptığı belirtilen Hamza Turhan Ayberk'in, para karşılığında İsrail istihbaratına Filistinli kişi ve kuruluşlarla ilgili bilgi sızdırdığı belgelenirken, Ayberk'in, aldığı talimatlar üzerine Türkiye'de yaşayan Ortadoğu kökenli başka kişi ve şirketler hakkında da bilgi derlediği öğrenildi.

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MOSSAD NEDİR?

Resmi olarak 18 Eylül 1947 kurulan MOSSAD İsrail Gizli Servisi’dir. İsrail’in ulusal güvenliğini ve çıkarlarını korumak adına faaliyetlerde bulunur. Bunun dışında MOSSAD sadece İsrail’le sınırlı kalmayıp dünya üzerindeki bütün Yahudilerin çıkarlarını korumak için çalışır.