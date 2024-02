Hamza Dağ'dan İzmir'e suda yüzde 50 indirim sözü

Buca ilçesinde Sivas Yiğidolar Dernekleri Federasyonu'nun Buca Atlı Spor Kulübü'nde düzenlediği kahvaltı programına katılan AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayı Hamza Dağ, göreve geldiği günden itibaren hayata geçirmeyi hedeflediği bazı projelerle ilgili bilgi verdi. Gittikleri her yerde vatandaşların talep ve isteklerini not aldıklarını anlatan Dağ, 4 dönem sürdürdüğü milletvekilliği süresince hemşehrilerinin görüşlerinin kendisine yol gösterici olduğunu anlattı. Dağ, "İzmir'imiz her daim güzel, her daim biricik fakat; ne yazık ki, güzeller güzeli İzmir'imiz yıllar boyunca kötü belediyecilik uygulamaları nedeniyle değerli zamanını kaybetti. Şehrimizin yıllara sari biriken sorunları, yönetimsel garabetleri İzmirlilerin bu güzel şehri doyasıya yaşamasına engel olmakta. Altyapıdan üstyapıya, ulaşımdan çevre düzenlemesine varıncaya kadar her alanda yaşanan sıkıntılar sizleri umutsuzluğa sevk etmesin. İzmir nice karanlıkları, karamsarlıkları geride bırakarak kurtuluşun sembolü olmuş şehri abidedir. İzmir varsa umut vardır. Ne diyoruz her defasında 'Biz İzmir'iz Başarabiliriz' diye konuştu.

Haberin Devamı

'BÜTÇEYE NEFES ALDIRACAK'

Şehrin altyapısını sil baştan yenilerken, alternatif yollar ve yeni metro hatlarıyla ulaşım ağını güçlendireceğini dile getiren Hamza Dağ, sağlam ve güvenli konutlar inşa ederken sosyal belediyeciliği de ihmal etmeyeceklerini kaydetti. İhtiyaç sahibi vatandaşların, esnafın, çiftçi, sanayici, işçi ve emeklileri gözeteceklerini anlatan Dağ, İzmirlilere 1 Nisan'dan itibaren su faturalarında yüzde 50 indirim sözü vererek şöyle devam etti:

"İzmir, Türkiye'nin en pahalı suyunu kullanan şehir. Bu durumdan çok rahatsız olduğumuzu ifade etmek isterim. Bir İzmirli olarak, İzmir sevdalısı olarak en temel ihtiyaç olan suyun; İzmirli hemşehrilerimize en pahalı ücret tarifesinden sunulması gerçekten bu şehre yapılabilecek en büyük haksızlıklardan biridir. Sahayı dolaştığımda birçok hemşerimin bana şunu söylediğine şahit oldum. Daha önce elektrik faturası su faturasından daha fazla gelirken yaklaşık 3-5 ayda tam tersi oldu, şikayetiyle karşı karşıya kaldım. İzmir'de 0-10 metreküp için 22,09 TL su bedeli ve 11,04 TL atık su bedeli olmak üzere toplamda 33,13 TL olmakta. 20 metreküpü geçildiğinde bu fiyat 80 liraya kadar çıkabilmektedir. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı bu kardeşinize nasip olduğunda 1 Nisan'dan sonra tüm hemşehrilerime müsterih olsunlar ilk iş olarak en temel ihtiyaç olan su ücret tarifesinde yüzde 50 oranında indirime giderek su faturalarını yarı yarıya indireceğiz. Yapacağımız su ücret tarifesindeki indirim, vatandaşlarımızın bütçesine nefes aldıracak. Aile ekonomisine katkıda bulunacak. Ayrıca sadece tarife indirimi ile değil, altyapı çalışmalarımızla ve yenilikçi su politikalarının uygulanmasıyla yaşadığımız çağa aykırı bir şekilde yaşanan su kesintilerine de son vereceğiz."

Haberin Devamı

31 MART'A KADAR HAMZA DAĞ'A DESTEK

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin de toplantıda yaptığı konuşmada "Hamza Dağ'ın yanındayız. MHP olarak Hamza Dağ'ın yanında ter dökeceğiz, çalışacağız. 31 Mart'a kadar Cumhur İttifakı bileşenlerinin yanında olacağımızı belirtmek isterim" ifadelerini kullandı. Buca'nın alt yapı ve trafikle ilgili sorunlarına dikkat çeken AK Parti Buca Belediye başkan adayı Adnan Öztekin de Buca'nın sorunlarını bildiklerini söyledi.

Haberin Devamı

ÖLDÜRÜLEN TAKSİCİNİN AİLESİNE ZİYARET

Hamza Dağ, daha sonra taksisinde öldürülen Oğuz Erge'nin Buca'da yaşayan ailesini ziyaret etti. Ziyaretin ardından Dağ, Erge'nin eşi ve kızına başsağlığı dilediğini belirterek, "Bu olay hepimizi derinden üzdü. Olay gecesi yakınlarınla görüşmüştük. Cenazenin yetişmesi konusunda bir hadise vardı. Adalet Bakanımız ile görüşme gerçekleştirmiştik. O konuda hızlı aksiyon alma durumu oldu. Sonrasında aile cenaze için Söke'deydi. İzmir'e gelir gelmez de kendilerine taziyeye geldik. Bundan sonra yanında olduğumuzu söyledik. Çocukları için elimizden geleni yapacağımızı söyledik. Ayrıntı vermemek gerek. Bu işler gizli olduğunda güzel. Kızıyla da oğluyla da ilgili hanımefendinin sağlığıyla da ilgili birtakım konular var. Şehir Hastanesi'ne yönlendirip birtakım çalışma yapacağız. Allah rahmet eylesin. İnşallah bir daha böyle elim hadiseler bir daha yaşanmaz" dedi.

Haberin Devamı

Dağ, 1 Nisan'da belediye başkanı olursa belediye imkanlarıyla da aileye destek olacaklarını ancak aksi halde de bir vatandaş olarak yine desteğini sürdüreceğini vurguladı. Olayın vicdanları yaradığını ve toplumu üzdüğünü belirten Dağ, bir daha yaşamaması dilediğinde de bulundu.