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Hamsileri çiğ yiyerek müşterilerine tazeliğini gösterdi! "Vitamini kılçığında"

Ankara'nın Sincan ilçesinde halk pazarında hamsi satışı yapan pazar esnafı Yakup Öztürk'ün müşterileri ile sohbeti gülümsetti. Öztürk, "Balığın en tazesi Ankara'da yenir" şeklindeki yaygın kanaati sattığı balıkları çiğ yiyerek gösterdi.

16.02.2024 - 10:30 | | İHA
Hamsileri çiğ yiyerek müşterilerine tazeliğini gösterdi! "Vitamini kılçığında"

Ankaralı balıkçı, sattığı hamsileri çiğ çiğ yiyerek tazeliğini gösterdi.

Ankara'nın Sincan ilçesinde halk pazarında hamsi satışı yapan pazar esnafı Yakup Öztürk'ün müşterileri ile sohbeti gülümsetti. Öztürk, "Balığın en tazesi Ankara'da yenir" şeklindeki yaygın kanaati sattığı balıkları çiğ yiyerek gösterdi. Çiğ balığın fındık gibi tadı olduğunu belirten Yakup Öztürk, "Balığın vitamini kılçığında. Limonu sıkıp ağzına atacaksın" diyerek müşterilerine nasıl yendiğini gösterdi.

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