Hamsi bolluğu için nefesler tutuldu! Tezgahlar dolup taşacak

Zonguldak’ta hamsi fiyatı yeniden yükselişe geçti. Hamsi tezgahlarda kilosu 50 TL'den satılmaya başlandı. Hamsinin fiyatının yüksek olmasına rağmen vatandaşlar hamsiye yine ilgi gösterdi. Öte yandan, Balıkçı Ertürk, 20 Ocak’tan sonra havaların yeniden soğumasıyla hamsinin bolluğunun yaşanmasıyla fiyatların düşeceğini belirtti.

Oktay Ertürk, “Balık şuanda azaldı hamsimiz. Azaldığı için fiyatı 50 TL yükseldi. Ama Ocak 20’sinde sonra bir hamsimiz daha olacak. Ondan sonra fiyatlar yeniden düşecek. Denizin biraz soğuması lazım. 20 Ocak’tan sonra soğuk hava geliyor hamsi olur. Fiyatlar da düşer. Hamsi olmazsa zaten hamsi sezonu kapanır. 1,5 Kg 50 TL olur. Biraz daha irileşir. Hamsi şuanda iri. Hamsi olursa sezonu da kurtarırız.”