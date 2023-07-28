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Hamile kadını darp eden şahsın iş yerine silahlı saldırı: 2 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hamile bir kadını darp ederek düşük yapmasına sebep olan şahsın iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı. Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren kadının akrabasını yakalayarak gözaltına aldı.

28.07.2023 - 22:01 | | KOCAELİ (İHA)
Hamile kadını darp eden şahsın iş yerine silahlı saldırı: 2 yaralı

Olay, akşam saat 19.00 sıralarında Kocaeli'nin Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi üzerinde bulunan bir dönerci dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hamile olan Cansel Dursun'u darp ederek düşük yapmasına sebep olan esnaf Mustafa Ö.'ye silahlı saldırı gerçekleşti.

Hamile kadını darp eden şahsın iş yerine silahlı saldırı: 2 yaralı

Cansel Dursun'un akrabası olduğu öğrenilen şahıs, dönerci dükkanına giderek Mustafa Ö'ye ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunlardan Mustafa Ö. ve o esnada dükkanda bulunan tadilat ustası Zeki O. yaralandı. Olayı gerçekleştiren şahıs ise 2 tabanca ile kaçtı.

Hamile kadını darp eden şahsın iş yerine silahlı saldırı: 2 yaralı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, dizinden kurşunlanan Mustafa Ö. ile topuğundan yaralanan Zeki O.'yu hastaneye kaldırdı.

Hamile kadını darp eden şahsın iş yerine silahlı saldırı: 2 yaralı

Polis ekipleri ise kaçan şahsın peşine düşerek 2 tabanca ile birlikte yakaladı.

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