Halk Kart ve öğrenim yardımı! Ödemeler hesaplara yatırıldı

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen ‘Halk Kart’ uygulamasının mart ayı tutarları ile üniversite öğrencilerine yapılan öğrenim yardımının son taksiti hesaplara yatırıldı.

Dar gelirli vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamaları için hayata geçirilen Halk Kart uygulaması ile aile bütçesine katkı sunulurken, anlaşmalı yerel market ve bakkallardan yapılan alışveriş ile de kent esnafına destek olunuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesinin Halk Kart uygulaması kapsamında mart ayında 3 bin 464 kişinin hesabına biner lira, 3 bin 560 kişinin hesabına ise bin 700’er lira olmak üzere, 7 bin 24 vatandaşın hesabına toplam 9 milyon 516 bin lira yatırıldı.



Üniversite öğrencilerine yapılan öğrenim yardımının son taksiti de hesaplara yatırıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesinin üniversitede okuyan gençlere yönelik destekleri kapsamında, ailesi Mersin’de ikamet eden ve bu yıl üniversiteyi kazanan öğrencilere sadece ilk yıl ve geri ödemesiz yaptığı öğrenim yardımının son taksiti de hesaplara yatırıldı. Öğrenim yardımı kapsamında 2 yıllık bölümlerde okuyan 3 bin 22 öğrenci, 4 yıllık bölümlerde okuyan 5 bin 47 öğrenci, 5 yıllık bölümlerde okuyan 205 öğrenci ve 6 yıllık bölümlerde okuyan 413 öğrenci olmak üzere, 8 bin 687 üniversite öğrencisinin hesabına toplam 9 milyon 631 bin 200 lira yatırıldı.

Böylece Büyükşehir Belediyesi tarafından mart ayında toplam 19 milyon 147 bin 200 lira destek ödemesi vatandaşların ve öğrencilerin hesaplarına yatırıldı.