Halil Falyalı cinayetiyle ilgili yeni gelişme! İstanbul'da 3 kişi yakalandı

Halil Falyalı dün evinin yakınlarında silahlı saldırıya uğramıştı. Falyalı'nın şoförü Murat Demirtaş olay yerinde hayatını kaybederken, Falyalı kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Bugün Emniyet Genel Müdürlüğünden konuyla ilgili olarak açıklama yapıldı ve İstanbul'da 3 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"08.02.2022 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Girne Çatalköy'de gerçekleştirilen Halil Falyalı ve Murat Demirtaş isimli şahısların silahlı saldırı neticesinde öldürülmesi olayı ile ilgili, KKTC Kıbrıs Polis Genel Müdürlüğü ile kurulan koordinasyon neticesinde olayla ilişkili olduğu değerlendirilen 3 şüpheli şahıs İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz tarafından gözaltına alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."