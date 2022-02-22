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Halil Falyalı cinayetinde yeni gelişme! Buluşma görüntüleri ortaya çıktı

Halil Falyalı cinayetiyle soruşturmasıyla ilgili  Mustafa Söylemez'in KKTC'den İstanbul'da döndükten sonra Bakırköy'de Sedat Peker'in akrabası olduğu belirtilen Metin Süs ile görüştüğü kaydedildi. O görüşmeye ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

22.02.2022 - 20:11 | | Ali TİNBEK / İSTANBUL, (DHA)
Halil Falyalı cinayetinde yeni gelişme! Buluşma görüntüleri ortaya çıktı

Halil Falyalı cinayeti soruşturmasıyla ilgili emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre,  "Söylemez Kardeşler" suç örgütü elebaşı Mustafa Söylemez'in olay günü sabahında Kıbrıs'tan uçakla İstanbul'a indiği ve Bakırköy'de bulunan kahvaltı salonunda Sedat Peker'in akrabası ve adamı olduğu belirtilen Metin Süs'le görüştüğü öğrenildi. Mustafa Söylemez'in ağabeyi Mehmet Faysal Söylemez'i aramak için Süs'ten telefonunu istediği ve ağabeyini arayarak bilgi verdiği belirtildi. Kıbrıs polisinin ulaştırdığı bilgi, belge ve yardımlarıyla

olayın ardından ilk gözaltına alınan Mustafa Söylemez'in avukatının, Metin Süs'ü arayarak bilgilendirdiği kaydedildi. Soruşturma kapsamında dün sulh ceza hakimliğine çıkarılan Mustafa Söylemez, Faysal Söylemez, Abdurrahim Çelik, Ender Yıldız ve Cengiz Şener tutuklanırken, Ahmet Naim Memiş, Metin Süs ve Celal Birol adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.(

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