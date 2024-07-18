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Hakkı Susmaz kimdir, nereli? İşte biyografisi

Bazı bakanlık ve kamu kurumlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığına Hakkı Susmaz atandı. Peki, Hakkı Susmaz kimdir?

18.07.2024 - 10:45 |
Hakkı Susmaz kimdir, nereli? İşte biyografisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığına Hakkı Susmaz atandı.  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan imza ile görevini Hakkı Susmaz'a devreden Metin Kıratlı ise Anayasa Mahkemesi Üyeliği'ne atandı. 

HAKKI SUSMAZ KİMDİR?

1974 yılında Manisa Gördes’te doğdu ve ilköğrenim hayatını burada tamamladı.

1992 Sağlık Meslek Lisesi'ni bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni tamamlayarak buradan mezun oldu.

Kariyerine Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'nde başlayan Gördes 2001 yılında Sağlık Bakanlığı Hukuk Müşavirliği’ne geçiş yapmıştır. Bakanlık bünyesinde (görevde yükselme-unvan değişikliği-merkez disiplin gibi) çeşitli kurul ve komisyonlarda görevler üstlendi.

2018 Ağustos’ta Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü’ne atandı.

ULAK Haberleşme A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babası.

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