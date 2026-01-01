Hakkari’de okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 2 Ocak 2026 Cuma Hakkari’de okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi

Haberin Devamı

Hakkari’de yoğun kar yağışı, çığ ve buzlanma riski nedeniyle il genelindeki tüm okullar bir gün süreyle tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yerleşim merkezlerinde kar kalınlığının yaklaşık 1 metreye, kırsal alanlarda ise yer yer 2 metreyi aştığı belirtildi. Meteorolojik veriler doğrultusunda kar yağışının gün batımına doğru etkisini azaltmasının beklendiği, ancak gece saat 24.00’ten cuma sabahı 06.00’ya kadar yeniden ve yoğun şekilde etkili olacağı ifade edilen açıklamada, özellikle yüksek kesimler ve riskli yol güzergâhlarında çığ tehlikesinin çok yüksek olduğu, hava sıcaklıklarının eksi 10 derecenin altına düşmesinin ulaşım ve günlük yaşam açısından ilave riskler oluşturabileceği vurgulandı.

Açıklamada, vatandaşların ve öğrencilerin can güvenliğinin sağlanması amacıyla Hakkâri il genelindeki tüm resmî ve özel eğitim kurumlarında (okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, yaygın eğitim kurumları, rehabilitasyon merkezleri, özel kreşler ve gündüz bakım evleri dâhil) 2 Ocak 2026 Cuma günü 1 gün süreyle eğitime ara verildiği duyuruldu.

Ayrıca rehberlik ve araştırma merkezlerinde (RAM) randevusu bulunan öğrenciler ve engelli bireylerin ulaşımda karşılaşabileceği riskler nedeniyle aynı tarihte RAM’larda da hizmet verilmeyeceği bildirildi.

Öte yandan kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile personel, engelli personel, diyaliz hastaları, kronik rahatsızlığı bulunan kamu görevlileri ile 0-12 yaş arası çocuğu bulunan kamu çalışanı çiftlerden anne veya babadan biri, 2 Ocak 2026 Cuma günü idari izinli sayılacağı açıklandı.