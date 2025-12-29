Hakkari’de kar esir aldı! Tipi yolları kapattı, onlarca araç mahsur kaldı

Haberin Devamı

İlçe genelinde üç gündür aralıklarla süren kar yağışı, akşam saatlerinde şiddetini artırarak fırtına ve tipiye dönüştü. Özellikle rampaların bulunduğu bölgelerde görüş mesafesinin düşmesi ve zeminin karla kaplanması nedeniyle çok sayıda araç ilerlemekte güçlük çekti.



Vatandaşlar ve ekipler beraber çalıştı

Tipi nedeniyle kapanan yollarda mahsur kalan vatandaşların yardımına ilk etapta çevredeki mahalle sakinleri koştu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen karayolları ve belediye karla mücadele ekipleri, mahsur kalan araçları kurtarmak için iş makineleriyle çalışma başlattı.





Bazı sürücüler araçlarını bırakıp yürüdü

Olumsuz hava şartları nedeniyle ilerleyemeyen bazı sürücülerin araçlarını güvenli noktalara park ettiği, pek çok vatandaşın ise evlerine yürüyerek ulaşmaya çalıştığı görüldü. Ekipler, ulaşımın normale dönmesi için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



Yetkililerden zincir uyarısı

Yetkililer, bölgede yağış ve tipinin devam edeceğini bildirerek sürücüleri uyardı. Yapılan açıklamada, trafiğe çıkacak vatandaşların araçlarında mutlaka zincir, çekme halatı ve takoz bulundurmaları, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları gerektiği vurgulandı.