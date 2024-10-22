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Hakkari'de değişik suçlardan 23 kişi tutuklandı

Hakkari'de değişik suçlardan aranan 23 kişi tutuklandı.

22.10.2024 - 15:34 |
Hakkari'de değişik suçlardan 23 kişi tutuklandı

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 20 Eylül - 20 Ekim 2024 tarihleri arasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldığı belirtilerek, “Hakkari genelinde; 8 terör, 3 öldürme, 16 dolandırıcılık, 13 hırsızlık, 13 narkotik, 47 siber, 19 KOM, 45 diğer suçlardan haklarında aranma kaydı bulunan toplam 164 aranan şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edilmiş olup, bunlardan 23’ü tutuklanarak Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir` denildi.

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