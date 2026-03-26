Hakkari'de bu yıl ilk kez görüldü: Bölge halkı ismine Sıterk diyor!

Hakkari’de karla karışık yağmur il merkezinde günlük yaşamı olumsuz etkilerken, sınır kesimlerinde ise baharın ilk izleri görülmeye başladı. Çukurca ilçesine bağlı Kayalık köyünün yüksek kesimlerinde yetişen ve yörede "Sıterk" olarak bilinen çiriş otu, yılın ilk ürünü olarak toplanarak tezgâhlardaki yerini aldı. Seyyar satıcılık yapan Cengiz Baygun, sabahın erken saatlerinde dağlara çıkıp topladığı pancarları kent merkezinde satarak aile bütçesine katkı sağlıyor. 8 nüfuslu bir aileye baktığını belirten Baygun, pancar toplamanın zorlu ve riskli bir iş olduğunu ifade eden Baygun, "İş bulamadığımız için yaz aylarında dağlara çıkarak şifalı pancarları topluyoruz. Toplaması zor olsa da geçimimizi sağlamak için mecburen tehlikeye rağmen bu işi yapıyoruz" dedi.

Baharın habercisi olarak bilinen çiriş pancarı, hem doğal hem de şifalı olması nedeniyle vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.