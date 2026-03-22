Hakkari’de aynı bölgede ikinci çığ!

Yeşiltaş köyünde sabah saatlerinde dağın yamacından kopan kar kütlesi yerleşim alanlarının sınırına düştü. Çok sayıda ceviz ve meyve ağacı kar kütleleri altında kaldı. Köy sakinleri, her yıl benzer olayları yaşadıklarını belirterek önlem alınmasını istedi.

Yetkililer tarafından, hava sıcaklığındaki değişimlerin yeni kopmaları tetikleyebileceği belirtilerek, bölge halkının yamaç diplerinden uzak durması istendi.

Öte yandan karla mücadele ekipleri ilçe genelinde çalışmalarını sürdürürken, dün de aynı bölgede çığ meydana gelmişti.