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Hakim ve savcı ataması Resmi Gazete’de yayımlandı

Resmi Gazete’de yayımlanan Hakim ve Savcılar Kurulu kararı ile 2 hakim ve 1 cumhuriyet savcısı ataması yapıldı.

09.10.2024 - 01:00 | | ANKARA (İHA)
Hakim ve savcı ataması Resmi Gazete’de yayımlandı

Resmi Gazete’de yer alan karar ile birlikte, 2 hakim ve 1 savcı ataması Hâkimler ve Savcılar Kurulunca 8 Ekim 2024 tarihinde yapılan ad çekme sonucuna göre Hakim Adayı Kürşat Boyvat Sinop Ayancık Hakimliğine ve yine Hakim Adayı Nihan Özden ise Şırnak Beytüşşebap Hakimliğine atandı. Ayrıca karar ile birlikte Cumhuriyet Savcısı Adayı Ebru Kilit Bingöl Kiğı Cumhuriyet Savcılığına atandı.

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