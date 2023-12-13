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Hakeme saldırı sonrası sporda şiddette yeni önlemler! Bakan Tunç duyurdu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, '6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunumuzda düzenlenen yasak fiilleri işleyenlere yönelik ceza hükümlerini caydırıcılık açısından yeniden değerlendireceğiz.' dedi.

13.12.2023 - 15:57 |
Hakeme saldırı sonrası sporda şiddette yeni önlemler! Bakan Tunç duyurdu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, '6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunumuzda düzenlenen yasak fiilleri işleyenlere yönelik ceza hükümlerini caydırıcılık açısından yeniden değerlendireceğiz.' dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklaması şöyle: 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunumuzda düzenlenen yasak fiilleri işleyenlere yönelik ceza hükümlerini caydırıcılık açısından yeniden değerlendireceğiz.

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Sporda şiddeti teşvik edecek şekilde basın ve yayın yoluyla açıklama yapanlar hakkında uygulanacak yaptırımların Cezanın caydırıcılığı açısından yeniden değerlendirilmesi yönündeki çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.
Yeşil sahalarımızı, dostluk ve kardeşlik alanı haline getirmek için elbirliği ile çalışacağız.

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