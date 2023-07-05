Hakan Fidan Azerbaycan'da: Tüm Türk dünyasının zaferi olarak görüyoruz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, başkent Bakü’de düzenlenen Bağlantısızlar Harekatı (NAM) Koordinasyon Bürosu Bakanlar Toplantısı kapsamında Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Lideri Haydar Aliyev’in doğumunun 100. yıl dönümünü anma yemeğine katıldı. Programdaki konuşmasında merhum lider Haydar Aliyev’in Türkiye'de çok özel bir isim olduğunu ve her zaman saygıyla anıldığını belirten Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, “Parlak bir devlet adamı ve olağanüstü bir stratejistti. Tarihsel olarak yükselen mirası, Azerbaycan'da yaşamı boyunca başardıklarını aşıyor. Onun liderliğinde Azerbaycan, uluslararası toplumun başarılı ve saygın bir üyesi olarak bugünkü statüsünü kazandı” dedi.



Aliyev’in ileri görüşlülüğünün bölgenin stratejik istikrarına yol açtığını belirten Fidan, “Ayrıca Türk birliğinin öncülerindendir. Türk Devletleri Teşkilatı’nın günümüz uluslararası meselelerinde yükselen bir güç bloğu olarak ortaya çıkışını görmekten büyük gurur duyardı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kendisinin mirasının korunduğunu ve vizyonunun ilerletildiğini görmekten mutluluk duyuyoruz. O, Haydar Aliyev’in vizyonunu taçlandıran bir başarısı olarak Karabağ işgaline son verdi” ifadelerini kullandı.

“Tarih, inancımızın bir olduğu gerçeğine tanıklık ediyor”

Türkiye ile Azerbaycan ilişkisini anlatacak bir kelimenin olmadığını ifade eden Fidan, “Yine Haydar Aliyev'in meşhur sözü ‘Bir millet, iki devlet’ bizim kopmaz bağlarımızın eşsiz doğasını tanımlar. Bu aslında bir slogan değil, kardeşliğimizin, dayanışmamızın, beraberliğimizin gerçek tanımıdır. Bu sloganı Mustafa Kemal Atatürk'ün ‘Azerbaycan'ın sevinci sevincimizdir, Azerbaycan'ın kederi kederimizdir’ sözünün tamamlayıcısı olarak görüyoruz. Tarih, inancımızın bir olduğu gerçeğine tanıklık ediyor” diye konuştu.

“Karabağ'da Azerbaycan topraklarının kurtarılmasını tüm Türk dünyasının zaferi olarak görüyoruz”

20. yüzyılın başlarında Osmanlı İmparatorluğu’nun Bakü’nün kurtuluşunda ve Azerbaycan’ın bağımsızlığında çok önemli bir rol oynadığına dikkat çeken Fidan, “Daha sonra Azerbaycanlı kardeşlerimiz, Türk bağımsızlık hareketini desteklediler. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Türkiye, Azerbaycan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke oldu” dedi. Son olarak, Karabağ'da işgal altındaki Azerbaycan topraklarının kurtarılmasını tüm Türk dünyasının zaferi olarak gördüklerini belirten Fidan, “Cumhurbaşkanlarımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın İlham Aliyev ile ülkelerimizin geleceği her zamankinden daha parlak. Sevgili dostlar, biz Türk halkı olarak merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in mirasına değer veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye halkı adına, kendisinin doğumunun 100’üncü yılında, anısını bir kez daha saygıyla anıyorum. Yüce Rabbim rahmet eylesin, ruhu şad olsun” diye konuştu.



Konuşmaların ardından Haydar Aliyev’in hayat hikayesini ve başarılarını içeren kısa film gösterimi yapıldı.