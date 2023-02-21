TBMM milletvekillerinin büyük bir çoğunluğunun deprem bölgesinde olması sebebiyle çalışmalarına 28 Şubat tarihine kadar ara vermişti. Haftaya meclis EYT teklifi ile açılacak.

EYT ile ilgili flaş açıklama geldi. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen EYT düzenlemesi Meclis Genel Kurulu’ndaki görüşmelerin ardından yasalaşacaktı. Ancak 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki yıkıcı depremin ardından Meclis çalışmalarına ara vermişti.

Komisyon çalışmalarının 2-3 gün sürmesi bekleniyor. Dolayısıyla EYT’nin 28 Şubat’ta Meclis gündemine gelmesi bu şartlarda zor görünüyor.

Meclis takvimine bakılırsa EYT’nin mart başı gibi Genel Kurul gündemine gelmesi olasılığı artmış durumda. Yasa Meclis’in uygun gördüğü tarihte çıkarsa 8 Eylül 1999’dan önce sigorta başlangıcı olanlar, yaş şartı aranmadan emekli olacak.

İLK MAAŞ NİSANDA

EYT’nin normalde şubat ayı içinde yasalaştırılarak, vatandaşların ilk maaşlarını mart ayında alması planlanmıştı. Ancak, deprem felaketinin olması nedeniyle Meclis çalışmalarına ara verilmesinin ardından gözler EYT’lilerin maaşlarını ne zaman alacağına çevrildi.

EYT'DEN KAÇ KİŞİ YARARLANACAK?

Düzenlemeyle ilk etapta yaklaşık 2 milyon 250 bin kişi emeklilik hakkı elde edecek. EYT'de yaş sınırı aranmayacak. Kadınlar için 20 yıl, erkekler için 25 yıl hizmet şartı geçerli olacak. Prim günü eksiği olanlar, doğum ve askerlik borçlanmasıyla tamamlayabilecek. Süre sınırı olmaksızın, şartları yerine getirenler de emeklilik hakkı kazanacak. Düzenleme hayata geçtikten sonra EYT'de emeklilik başvuruları yapılabilecek.

EMEKLİLİK DİLEKÇELERİ NASIL VERİLECEK, BAŞVURULAR NASIL OLACAK?

Düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra başvurular alınacak. Başvurular e-devlet ya da SGK il müdürlüklerinden yapılabilecek.

E-DEVLETTEN EMEKLİLİK BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

Gelir aylık ödenek talep belgesi verilmesi seçeneği işaretlenecek. Tahsis talep türünde ise yaşlılık aylığı seçilecek. SSK kapsamında aylık talep edecekler 4A SSK, Bağkur kapsamında aylık talep edecekler 4B Bağkur şıkkını işaretleyecek. Banka bilgileri de seçildikten sonra başvuru tamamlanacak.

Çalışan EYT'lilerin SGK'dan emeklilik hakkı yazısı alması gerekecek. Bu yazı işverene teslim edilecek, emekli olacaklar daha sonra işlerinden ayrılabilecek. Çalışmayanlar ise emekli olmak için SGK'ya tahsis talebinde bulunacak.

Eksik primler askerlik, doğum ve yurt dışı borçlanmasıyla tamamlanabilecek. Emekli aylıkları başvuru dilekçesi verildikten sonraki ay başından itibaren ödenmeye başlayacak.

EYT TEKLİFİ 4 MADDEDEN OLUŞUYOR

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na eklenen geçici maddeyle, ilgili kanunlara göre, teklifin yürürlük tarihinden sonra aylık bağlanması talebinde bulunanlardan yaşlılık veya emekli aylığı bağlanacak olanlar, söz konusu hükümlerde yaş dışındaki diğer şartları taşımaları halinde yaşlılık veya emekli aylığından yararlanacak. Bu fıkra esas alınarak geriye dönük herhangi bir ödeme yapılmayacak ve geriye dönük hak talep edilemeyecek.

İlk defa yaşlılık veya emekli aylığı bağlananlardan, yaşlılık veya emekli aylığı talebi nedeniyle işten ayrılış bildirgesi verilenlerin işten ayrılış tarihini takip eden 10 gün içerisinde en son çalışılan özel sektör iş yerinde sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya başlamaları halinde, çalışılmaya başlandığı tarihten itibaren, sosyal güvenlik destek primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmına isabet eden tutar Hazinece karşılanacak. Sosyal güvenlik destek primi işveren hissesi indiriminden yararlanılan sigortalının işten ayrılması halinde bu indirimden tekrar yararlanılamayacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarında kadroya alınan işçiler ile il özel idareleri ve belediyeler ile bağlı kuruluşlarında ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinde, birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarına ait şirketlerde işçi statüsüne geçirilenlerin; emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmaları halinde, çalıştırıldıkları kamu kurum ve kuruluşları veya şirketlerce iş sözleşmelerinin feshedilmesini zorunlu tutan düzenlemeler yürürlükten kaldırılacak.