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Haftalık koronavirüs tablosu açıklandı, korkunç vaka artışı

Türkiye’nin haftalık Covid-19 vaka tablosu açıklandı. 4-10 Temmuz 2022 tarihlerini kapsayan tabloya göre 117 bin 95 yeni vaka kaydedildi, 31 kişi hayatını kaybetti.

13.07.2022 - 23:23 |
Haftalık koronavirüs tablosu açıklandı, korkunç vaka artışı

Haftalık Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden açıklandı. Buna göre, 4-10 Temmuz'da 117 bin 95 kişinin testi pozitif çıktı, 31 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 61 bin 47 oldu.

Türkiye'de ilk COVID-19 vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020'den bu yana görülen vaka sayısı 15 milyon 297 bin 539'a yükselirken, 99 bin 88 kişi hayatını kaybetti. 27 Haziran-3 Temmuz arasında tespit edilen vaka sayısı ise 57 bin 113'tü. Buna göre vakalar bir önceki haftaya göre yaklaşık 60 bin arttı.

Aşı miktarı 150 milyona yaklaştı

Bugüne kadar uygulanan toplam aşı miktarı ise 148 milyon 117 bin 265 doza ulaştı.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Haftalık koronavirüs tablosu açıklandı, korkunç vaka artışı

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