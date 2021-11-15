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GündemHafif ticari araç ve otomobil çarpıştı! 1'i bebek, 2'si çocuk 7 yaralı
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Hafif ticari araç ve otomobil çarpıştı! 1'i bebek, 2'si çocuk 7 yaralı

Burdur'da, hafif ticari araç ile otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 1'i 9 aylık bebek ve 2'si çocuk olmak üzere 7 kişi yaralandı.

15.11.2021 - 11:50 | | Mesut MADAN/ BURDUR, (DHA)
Hafif ticari araç ve otomobil çarpıştı! 1'i bebek, 2'si çocuk 7 yaralı

Kaza, saat 08.30 sıralarında, Askeriye köyü kavşağında meydana geldi. Antalya'dan Ankara yönüne giden Ali İşcen yönetimindeki 06 CMD 653 plakalı otomobil, kavşakta, Ramazan Özeren'in (70) kullandığı 07 GA 573 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan Adu Deniz Dumitru (8), Hülya İşcen (26), Meltem Erdem (52), Laudia Melis Dumitru (6) ve 9 aylık Lukas Kuzey İşcen ile hafif ticari aracın sürücüsü Ramazan Özeren ve eşi Emine Özeren (70) yaralandı.

Hafif ticari araç ve otomobil çarpıştı 1i bebek, 2si çocuk 7 yaralı

Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

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