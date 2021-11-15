Hafif ticari araç ve otomobil çarpıştı! 1'i bebek, 2'si çocuk 7 yaralı

Kaza, saat 08.30 sıralarında, Askeriye köyü kavşağında meydana geldi. Antalya'dan Ankara yönüne giden Ali İşcen yönetimindeki 06 CMD 653 plakalı otomobil, kavşakta, Ramazan Özeren'in (70) kullandığı 07 GA 573 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan Adu Deniz Dumitru (8), Hülya İşcen (26), Meltem Erdem (52), Laudia Melis Dumitru (6) ve 9 aylık Lukas Kuzey İşcen ile hafif ticari aracın sürücüsü Ramazan Özeren ve eşi Emine Özeren (70) yaralandı.

Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.