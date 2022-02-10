Hablemitoğlu suikastında yeni gelişme: 3 şüphelinin gözaltı süresi uzatıldı
Hablemitoğlu suikastı soruşturması kapsamında gözaltında tutulan 5 şüpheliden 2’si, ifadeleri alındıktan sonra savcılık tarafından re’sen serbest bırakıldı. Diğer 3 şüphelinin ise gözaltı süresi uzatıldı.
10.02.2022 - 18:02 |
Ankara'da 18 Aralık 2002'de uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu soruşturması kapsamında, gözaltında tutulan 5 şüpheliden 2’si, ifadeleri alındıktan sonra savcılık tarafından re’sen serbest bırakıldı.