Güzellik sektörüne Dilan Polat darbesi! İtibar kaybı başladı, aylık kazanç: 150 bin TL

Dilan-Engin Polat çiftinin tutuklanmasının ardından patlayan güzellik fenomenleri balonu, en çok gerçek güzellik sektörü emekçilerini vurdu. 100 bin kayıtlı salon ve 300 bin kişinin faaliyet gösterdiği sektörün gerçek uzmanları ayakta. Güzellik uzmanları, “Bu iş gerçek eğitimli insanların işi. Sosyal medyadan beğenilip alınacak bir hizmet değil” derken 1.5 milyar dolarlık alanı 600 fenomenin temsil edemeyeceğini söylüyorlar.

1.5 MİLYAR DOLARLIK SEKTÖR

Hürriyet'te yer alan habere göre; Uluslararası Medikal Turizm Derneği Başkanı Dr. Servet Terziler, sektörün daha çok poliklinik tarafını temsil edenlerden. Fenomenlerin yarattığı bilgi erozyonu nedeniyle işlerin etkilendiğini söyleyen Terziler, “Sektörü güzellik salonları ve sağlık turizmi yapanlar diye ikiye ayırmak lazım” dedi.

Güzellik salonları ve poliklinikler, 4 milyar dolarlık ihracat yapan hizmet sektöründe 400 milyon dolar gibi bir paya sahip. Terziler, sektörün asıl ciroyu iç piyasada yaptığını belirterek, bunun da yaklaşık 1 milyar dolar olduğu bilgisini verdi. Güzellik merkezi ve poliklinikler olarak işletme sayısı 10 bin civarında, bunlarda çalışanlar ise yaklaşık 70 bini buluyor. İstanbul Güzellik Uzmanları ve Güzellik Salonu İşletmecileri Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Ayşe Aydın’ın verdiği bilgiye göre de ‘güzellik salonu’ adıyla 100 bin esnaf var. Bu işletmelerde de 300 bine yakın kişi geçimini sağlıyor.

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NEDEN FENOMENLER BU ALANDA

Fenomen balonunun güzellik sektörü üzerinden patlaması dikkat çekici. Bu kişilerin hepsinin güzellik alanını sektör belirlemesinin nedeni ne? Ayşe Aydın’a göre yanıt ‘Göz önünde olan daha çok şey saklar’ felsefesinde gizli. Aydın, “Vitrin dikkat çekici, baktırıyor. Dolayısıyla arkasına bir şeyler saklamak daha kolay” dedi.

FENOMENLERİN PAYI ÇOK DEĞİL

Kamuoyu güzellik sektöründeki çarpıklıkları bu tutuklamalar sonrasında gördü ama aslında sektör kendi içinde uzun süredir bundan mustarip. Uzmanlar bunu şöyle açıkladı: “Çünkü bu işin bir maliyeti var. 40 yıl çalışıp tek dükkândan öteye gidemeyen uzmanlar var. Bir hizmeti piyasanın en çok yüzde 30 altında fiyatla verebilirsiniz. Oysa bu kişiler yüzde 80 daha ucuza veriyorlardı. Bu bir hizmet. İnsanlar sosyal medyadan onları görerek şubelerine gidiyor ve çok ucuza hizmeti alıyordu. Bu yüzden müşterimiz kalmamıştı. Uzun süredir ciromuzu etkileyen bu çarpıklık şimdi de itibarımızı elimizden alıyor.”

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BİR SALON KAÇA AÇILIR

Bu, güzellik salonunun ya da kliniğin yerine, büyüklüğüne göre değişiyor. Dr. Servet Terziler, soruyu 10 milyon TL şeklinde yanıtladı. Dr. Naser Dadaşzade ise “Nişantaşı gibi bir lokasyonda 300 metrekarelik bir merkez 10 milyon TL’yi bulur” dedi.

AYLIK KAZANÇ NE KADAR

Bir merkezde en az iki sertifikalı, deneyimli usta çalışıyor. Bu alanda cihazlar pahalı. Kiralar da öyle. Uzmanlar, bir merkezden ayda 100-150 bin TL ortalama kazanıldığını belirtti.

TÜKETİCİ NELERE DİKKAT ETMELİ

- Öncelikle nasıl bir işlem yaptıracağınıza dikkat edin. ‘Güzellik merkezi’ ibaresi yasal olarak kaldırıldı. Güzellik salonu yasal unvan olarak kullanılıyor.Salonda ise botoks, dolgu gibi tıbbi işlemler yapılması yasak, cezası var. Yakın zamanda tüm ‘merkez’ler polikliniğe dönüştü. Poliklinik ruhsatı çok daha pahalı. Yani botoksu poliklinikte, tırnak işlemlerini güzellik salonunda yaptırmalısınız. Bir kuaför de ‘güzellik merkezi’ ibaresini kullanıyorsa oraya karşı dikkatli olun. Ceza gerektiren bir suç işliyor.

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- Gittiğiniz salonun patronundan işçisine kadar tüm çalışanlarının ehil olup olmadığını araştırın. MYK belgesi olmak zorunda. O belgeler varsa deneyim var demektir.

- Sosyal medyada önlüğü üstünde olmadan, maskesi olmadan, eldivensiz paylaşım yapan ve kendini ‘güzellik uzmanı’ olarak tanıtanlara güvenmeyin. O kişilerin salonlarına gitmeyin. Uzmanlar, “Onlar biz değiliz” diyor. “Eğer bir güzellik uzmanının tırnakları uzun, eldivensiz paylaşımını görüyorsanız o salonun kapısından geçmeyin” diyorlar.

- Salona girdiğinizde tarifelerin duvarda asılı olduğuna dikkat edin.

- Bu işin olmazsa olmazı ehliyet ve hijyen. İçinize sinmiyorsa bir sorun vardır. ‘Neyse’ deyip geçmeyin.

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‘BU İŞTEN PARA FIŞKIRMIYOR’

ULUSLARARASI Medikal Turizm Derneği Başkanı Dr. Servet Terziler güzellik sektörünün sağlığın diğer alanlarında olduğu gibi gerçek anlamda uzmanlık gerektirdiğine dikkat çekti. “8-10 aylık eğitimle alınan sertifika yeterli oluyor. Ama bunun ötesi istenilmeli. Güzellik merkezi ya da salonu açmakisteyenler için yeni kriterlerin getirildiği bir düzenleme gerekiyor. Öncelikle deneyim kriteri önemli” diyen Terziler, ‘bu işten para fışkırıyor’ mantığıyla yaklaşmanın sonunun hüsran olduğuna dikkat çekti. Terziler, “Bu işte kullanılan cihaz kalitesi çok önemli. CE belgesine sahip mi, FD onayı var mı buna bakmak da lazım. Oysa yapılan reklamları görüyorum, 30 yıllık makineyi yeniymiş gibi sunuyorlar. Ayrıca kullanılan ürünlerin de kalitesi sorgulanmalı” diye konuştu.