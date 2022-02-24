Güvenlik zirvesi nedir, neden toplanır ve zirvede kimler var? Güvenlik zirvesi sonucu açıklandı mı?

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan güvenlik zirvesi sona erdi. Peki, Güvenlik zirvesi sonucu açıklandı mı? Güvenlik zirvesi nedir, neden toplanır, kimler katılır?

GÜVENLİK ZİRVESİNDE KİMLER VAR?

Zirveye, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan'da bulunması nedeniyle zirvede yer almadı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ele alındığı zirve, 1 saat 50 dakika sürdü.

GÜVENLİK ZİRVESİ NEDİR, NEDEN TOPLANIR?

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın ardından yapılan güvenlik zirvesi alınacak tutumların ve son durumla ilgili fikir alışverişinin sağlanması için toplanılır.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki zirvede, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi ele alındı.

GÜVENLİK ZİRVEMSİ SONRASI CUMHURBAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen Güvenlik Zirvesi sona erdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, zirvede, Rusyanın Ukraynaya askeri müdahelesi ele alındı. Zirvede, Rusyanın Minsk mutabakatlarını ortadan kaldıran bu saldırısının uluslararası hukuku ihlal ettiği ve kabul edilemez olduğu ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki güvenlik zirvesinde Türkiye’nin, Ukrayna’nın siyasi birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğini sürdüreceği vurgulandı.