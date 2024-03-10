Gürültü kirliliği okul başarısını yüzde 36 düşürüyor

Prof. Dr. Erol Belgin ve ekibi, Ankara'da 15 semtteki 15 okulda eğitim gören 1500 öğrenci üzerinde gürültünün etkilerini araştırdı. 750'si araç trafiğinin yoğun olduğu caddelere yakın, diğer 750'si daha sakin bölgelerdeki okullarda eğitim gören öğrenciler üzerinde yapılan araştırmada, gürültü arttıkça öğrencilerin başarı oranının düştüğü ortaya çıktı. Buna göre; gürültünün yoğun olduğu cadde kenarındaki okullarda bulunan öğrencilerin başarı oranının, sessiz ve sakin bölgelerdeki okullarda eğitim gören öğrencilere göre yüzde 16 ile 36 arasında daha düşük olduğu belirlendi. Araştırmada ayrıca hava kirliliğinin etkisinin de yine öğrencilerde başarı oranını düşürdüğü tespit edildi.

'BİRÇOK GELİŞİMSEL ÖZELLİKLERİNİ OLUMSUZ ETKİLİYOR'

Prof. Dr. Belgin, insan sağlığı için işitme sisteminin çok önemli olduğunu ve bu sistemin de ayakta kalabilmesi için birtakım kurallar olduğunu söyledi. Prof. Dr. Belgin, "Bunlardan en önemlisi de gürültüye maruz kalmamak. Buna ilişkin dünya standartları var. DRC dediğimiz ‘zarar verme eşiği’ anlamına gelen değerler var. İşitme sisteminin hasar görmemesi için, içerideki hücrelerin tahrip olmaması için en önemli şey sesin belli bir şiddeti aşmaması gerekir. Dünya standardında bunun da skalası 85 desibeldir. 85 desibeli aştıktan sonra kulaktaki hücresel yapıda kırılmalar, bozulmalar oluyor ve ‘akustik travma’ dediğimiz özellikle yüksek frekanslar, tiz seslerin tamamıyla ortadan kalkmasına neden oluyor" dedi.

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Prof. Dr. Belgin, akustik travmaların en yoğun olduğu yerlerin havalimanları olduğunu ifade ederek, "’Uçak inerken, nereden bakarsanız 130-140 desibele kadar artan bir ses şiddeti var. Bu ses şiddetine maruz kalınan yerde ya da çevresinde bir okulunuz, eğitim yeriniz varsa oradaki çocukların hepsinin başarı düzeyini, birçok gelişimsel özelliklerini olumsuz etkiliyor. Bizim yaptığımız araştırmada gürültünün, çocuklarımızın başarı oranlarına etkisi ve patolojilerle ilgili durumlarına baktık. Evleri cadde üzerindeyse, bunlardaki kulakla ilgili bozukluklar, başarılarındaki eksiklikler; ayrıca okulları gürültülü bir konumdaysa, sakin ve sessiz olan bölgelerde bulunan okullardaki öğrencilere göre başarı oranı çok daha düşük. Çok sessiz ve sakin bir bölgede bulunan eğitim kurumunda eğitim alan öğrencilerin başarıları, gürültülü ortamdaki özellikle ilkokul öğrencilerinin başarılarından yüzde 36 daha fazla" diye konuştu.

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Prof. Dr. Belgin, havalimanı lokasyonunun yakınındaki ya da cadde üzerinde bulunan yerleşim yerlerinde oturanların gürültüden dolayı dikkat dağınıklığı yaşadığını da dikkat çekerek, "İnsanın yaşamı için gerekli olan beyin fonksiyonlarının birçoğunu gürültü olumsuz etkiliyor. Bunlar yapılan çalışmalarda ortaya çıkmış ve halen de çıkmaya devam ediyor. 85 desibeli aşan sesler, insan sağlığını sadece işitme yönünden değil psikolojik durumu da dahil her şeyini etkiliyor" ifadelerini kullandı.