Gürsel Tekin'den çok sert tepki: Bu değişim falan değil, benim damarıma basmayın

CHP'den geçtiğimiz günlerde istifa eden Gürsel Tekin, Habertürk canlı yayınında CHP ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tekin, program sunucusunun, "İstanbul'da mevcut İBB Başkanına destek olacak mısınız?" sorusuna "Bunlar değişimci değil, çürümüş adamların' ne desteği olacakmış da ben onlara destek olacağım?" dedi.

Gürsel Tekin'in siyaset gündemine damga vuran konuşmasından satır başları şöyle:

Kimin değişimci, kimin değişimci olmadığını çok iyi biliyorum. Ben bu partinin hafızasını en iyi bilen insanım. CHP'nin tarihine baktığınızda; elbette farklı değişim, farklı düşünce yarışları olmuştur buna saygı duyarım. Ama düşünceden dolayı bir değişim olduğunu bir Allah'ın kulu söyleyemez.

"CHP'nin yeni yönetimi ve kurmaylarının değişimci olup olmadığı sorusuna;

"Benim arkadaşlarım onlar, benim ağzımı açmayın hepsini tanırım, serecesini bilirim herkesin."

Tabii ki kolay bir karar değildir. Akraba, kabile, yakın ilişkiler, arkadaşlık, dostluk üzerine siyaseti inşa etmeyi çalışırsanız siyaseti çürütürsünüz.

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"BU DEĞİŞİM FALAN DEĞİL"

Benim niçin istifa ettiğimi sayın Özel de iyi biliyor. Bazı şeyler var ki söylenmez. Ben 40 yıl, çocukluğumdan itibaren bu partiye dava uğruna mücadele etmişim. 15 gün o istifa mektubunu yazarken hangi ızdırabı çektiğimi ben bilirim. Onlar değişimci, biz geri kalmışçı gibi tarif edilmek beni çok üzüyor. İdeolojik bir tartışma yapmak istiyorlarsa ben çok hazırım. Bu değişim falan değil, benim daha fazla damarıma basmayın.

"BUNLAR DEĞİŞİMCİ DEĞİL, ÇÜRÜMÜŞ ADAMLARIN" NE DESTEĞİ OLACAK?

"İstanbul'da yerel seçimde tavrınız ne olacak? İmamoğlu için destek talep edecek misiniz, çalışacak mısınız?"

Efendim 'bunlar değişimci değil, çürümüş adamların' ne desteği olacakmış da ben onlara destek olacağım? Bir desteğe ihtiyacı olsa insanların, arkadaşlarımızın İstanbul'u karış karış bilen arkadaşlarına kimse bugüne kadar bir soru sormadı, burada bir ihtiyacımız var demedi. Arkadaşlarımızın böyle bir ihtiyaçlarının olduğunu hiç zannetmiyorum.