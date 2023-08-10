Günlük kiralık dairede eskortlu tuzak! Gerçek Adli Tıp'ta ortaya çıktı...

İngiltere'de doğan, çocukluk ve gençlik yıllarını burada geçiren Murat Arpapay (57) 1990’lı yılların ortalarında ise Türkiye’ye dönüp İstanbul'da yaşamaya başladı. Ailesinin sahibi olduğu Bahçelievler’deki evde yaşıyor, geçimini ise her ay ailesinin düzenli olarak gönderdiği parayla sağlıyordu. Oldukça iyi bir yaşamı vardı, arada Ersen Başak’ın sahibi olduğu kafeye gider gelirdi. Ersen Başak, Murat Arpapay’ın ailesinden gelen parayı evinde sakladığını öğrenince korkunç bir plan yaparak devreye soktu.

Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre; Ersen Başak, daha önceden tanıştığı 19 yaşındaki Muhterem Perçikli ve Serpil Demir’le anlaştı. Eskortluk yaptıkları iddia edilen iki kadın kafede müşteri gibi oturacak, Murat Arpapay’la tanışıp samimiyeti ilerletecekti. Tam da Ersen Başak’ın dediği gibi oldu. Murat Arpapay ile Muhterem Perçikli önce tanıştı, sonra sevgili oldu. Muhterem Perçikli sevgilisi rolü yaptığı Murat Arpapay’ı 26 Temmuz gecesi Şirinevler’deki günlük kiralık daireye götürdü. Murat Arpapay’ı burada Ersen Başak ve adamları bekliyordu. Murat Arpapay içeridekiler tarafından elleri kelepçelendikten sonra dövüldü, eterle bayıltıldı. Vücuduna enjekte edilen kimyasalla da öldürüldü. Ersen Başak, Murat Arpapay’ın evine giderek tüm parayı çaldı. Çete, işi bitince Murat Arpapay’ın cesedini günlük kiralık dairenin havalandırma boşluğundan aşağı atarak kayıplara karıştı.

ADLİ TIP’TA ORTAYA ÇIKTI

Murat Arpapay’ın cesedi ertesi sabah yapılan ihbar üzerine polis tarafından bulundu. İncelemede vücudunda kesici, delici ya da ateşli silah izi yoktu. Polis ‘şüpheli ölüm’ notuyla cesedi ADLİ TIP Kurumu’na gönderdi. Adli Tıp’tan gelen bir Haber soruşturmanın seyrini tamamen değiştirdi. Adli Tıp, yapılan ön otopside cesedin bilekleri ve bazı yerlerinde ‘ekimozlar’ (damarlara enjekte edilen sıvı nedeniyle oluşan morluk ve kırmızılık) olduğunu bildirdi. Şüpheli ölüm soruşturması bir anda Cinayet soruşturmasına dönüştü. Polis hemen kamera görüntülerine yoğunlaştı. Apart ve bağlı sokaklardaki kamera görüntüleri toplandı. Cinayete karışan Ersen Başak, Doğan Sarıyıldız, Fatih Erginoğlu, Muhterem Perçikli ve Serpil Demir’in kimlikleri deşifre edildi.

ANNESİ HER YERDE ARAMIŞTI

Bundan iki yıl önce 17 yaşında olan Muhterem Perçikli, annesiyle yaşadığı Mersin’de ortadan kaybolmuştu. Annesi Teslime Karaca, televizyon programına çıkarak kızının uyuşturucuya alıştırıldığını ve kaçırıldığını iddia etmişti. Bu yayınlardan sonra Muhterem Perçikli annesini arayarak eve dönmüştü.

3 KİŞİ KKTC’YE KAÇTI

Muhterem Perçikli ve Serpil Demir gözaltına alındı. Ersen Başak’ın Gürcistan’a, Doğan Sarıyıldız ve Fatih Erginoğlu’nun ise KKTC’ye kaçtıkları belirlendi. Emniyette sorguya alınan Muhterem Perçikli, Ersen Başak’ın Arpapay’ın evine parayı almak için gitmiş olabileceğini, evinde yüklü miktarda para olduğunu aralarında konuştuklarını duyduğunu itiraf etti. Polis evde inceleme yaptı. Muhterem Perçikli ve Serpil Demir çıkarıldıkları adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polisin yurtdışına kaçan kişilerle ilgili İnterpol’e ‘Kırmızı Bülten’ başvurusu için hazırlık başlattığı belirtildi.