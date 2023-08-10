Paris'te katledilen Akın Genç cinayetinin sırrını telefon kayıtları çözecek

20 yaşındaki Akın Genç eğitim için Fransa'da yaşıyordu. Başkent Paris'te ailesiyle birlikte yaşayan ve mimarlık öğrencisi olan Genç, 2022'de okuldan eve gelirken başına arkadan isabet eden kurşunla vurularak öldürülmüştü.

Genç'in kuzeni Erol Terzi, prestijli bir okulun en başarılı öğrencilerinden biri olan Genç'in hayalinin iyi bir mimar olmak olduğunu anlattı. Terzi, "Öldürüldüğü gün yine tüm gün okuldaydı. Akşam yedide okulda çıkıp toplu taşımayla evine doğru yola çıkmış.

Hatta otobüsteyken kardeşleri ve annesiyle telefonda görüşmüş. Annesine çok acıktığını ve 10 dakika sonra eve varacağını söylemiş. Bu görüşmeden sonra aile, Akın'dan bir daha haber alamadı" dedi.

Cinayet günü okuldan eve giderken otobüsten inmesi gereken duraktan bir durak sonra indiği bilgisine ulaştıklarını söyleyen Terzi, "Polisle görüntülere baktığımızda durağını kaçırma ihtimali üzerinde duruldu.

Ama görüntülerin devamında Akın'ın durağı kaçırmış gibi hiçbir telaşının olmadığını gördük. Bilerek, isteyerek o durakta inmiş" dedi. Terzi, Genç'in daha sonra arkadaşlarıyla sürekli buluştuğu yere yakın olan çok tenha bir yerde başından vurulmuş bir halde bulunduğunu belirtti.

KATİLİ MESAJ ATARAK YANINA ÇAĞIRMIŞ

Terzi, "Bizim tahminimize göre Akın'a bir arkadaşı mesaj atarak öldürüldüğü yere çağırdı ve Akın da arkadaşıyla görüşüp eve oradan geçme düşüncesiyle bir durak sonra indi.

Görüntülere göre Akın'ın hiçbir telaşının olmamasından dolayı güvendiği ve tanıdığı bir arkadaşı tarafından oraya çağırıldığını düşünüyoruz. Akın, ana kuzusu bir çocuktu. Sigara bile kullanmazdı. Büyük işlere bulaşabilecek, tehdit alabilecek bir çocuk değildi.

Güvendiği biri tarafından oraya çağırıldı ve ya kaza sonucu ya da kasten öldürüldü" ifadelerini kullandı. Fransız polisi tarafından Akın'ın telefonuna cinayet saati civarında bir sosyal medya uygulaması üzerinden bir mesaj geldiğinin belirlendi.

19.45'te gelen mesajın kim tarafından gönderildiği ve içeriğinin ne olduğunun henüz belirlenmediğini bildiren Terzi, polisin sosyal medya uygulamaları üzerine yoğunlaştığını, ancak gerekli izinlerin çıkmamasından dolayı mesajın içeriğine ulaşamadıklarını söyledi.

GÖRÜŞME GEÇMİŞİNE ULAŞIRSAK KATİLİ BULABİLİRİZ

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Birliği'nin (YTB) yakından takip ettiği dava için Türkiye'den destek isteyen Terzi, "Türkiye hükümetinin özellikle gençler konusunda ne kadar titiz olduğunu biliyoruz.

Onun için biz Türkiye'den ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan, Dışişleri Bakanlığı'ndan kim dâhil olabiliyorsa destek istiyoruz. Akın'ın telefonundaki görüşmelerin geçmişlerine ulaşmak için o şirketlere ulaşmamız gerekiyor.

Telefondaki görüşmelerin geçmişi alınabilirse katil bulunabilecek" diyerek yardım çağrısı yaptı.