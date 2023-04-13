Güngören'de metruk bina araçların üzerine çöktü

Güngören Malazgirt Caddesi'nde kentsel dönüşüm için boşaltılan 5 katlı metruk bina saat 13.45 sıralarında çöktü. Bina park halindeki araçların üzerine çökerken olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri araçlarda inceleme yaptı. Araçta sıkışan bir kişi kurtarıldı. İtfaiyenin enkazda incelemesi devam ediyor.

GÜNGÖREN KAYMAKAMLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Güngören Kaymakamlığı çöken bina ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada " İlçemiz Sanayi Mahallesi Malazgirt Caddesinde kentsel dönüşüm kapsamında tahliye edilen bir bina bugün saat 14.00 sıralarında çökmüştür. Olay yerine ivedilikle; güvenlik, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edilerek arama çalışmalarına başlanmıştır. Binanın, yoldan geçen araçların üzerine çökmesi nedeniyle 5 aracın zarar

gördüğü, araçlardan birinde sıkışan bir vatandaşımızın yaralandığı anlaşılmıştır. Yaralı vatandaşımız ekiplerimizin müdahalesiyle araçtan çıkarılarak hastaneye sevk edilmiştir. Yaralanan vatandaşımıza Allah'tan acil şifa, zarar gören vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" ifadeleri yer aldı.