Güngören’de Kentsel Dönüşüm ve Sıfır Atık için kollar sıvandı! Hayata geçecek

Güngören Kent Konseyi, Eylül ayı olağan toplantısını başarıyla gerçekleştirdi. İlçenin geleceğinin şekillendirileceği ve önemli konuların ele alındığı toplantıda Özellikle kentsel dönüşüm, sıfır atık, eğitim, spor, kültür-sanat, engelli ve gençlere yönelik olmak üzere 7 ayrı kategoride çalışma grubu oluşturuldu. Bu çalışma gruplarında, üniversitelerden akademisyenler, iş dünyası temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarından tecrübeli isimler yer aldı. Grupların ana hedefi, Güngören'in depreme karşı güvenli kentsel dönüşüm yol haritasını hazırlamak ve çevre dostu uygulamalarla sıfır atık bilincini toplum geneline yaymak ve Türkiye'nin 2050 yılı sıfır karbon hedeflerine katkı sunmak olarak belirlendi. Aynı zamanda, kültür-sanat, spor ve eğitim alanlarındaki projeler ile bu hedeflerin desteklenmesi amaçlanıyor.

İstanbul Deprem Master Planı'mız hazır

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Ali Koçak, “17 Ağustos 1999 yılında yaşanan Marmara deprem sonrası İstanbul Deprem Master Planını hazırlamıştık. Bizim yol haritamız hazır. İstanbul’un 1 milyon 300 bin civarında bina stoğumuz bulunuyor binalarda iyileşmeler var ama bizim istediğimiz seviyede değil. Binalarımız hala eski yöntemle inşa edildiği için ne izolasyon var ne de depreme dayanıklılık konusundaki kurallara uyuluyor. Bu konuda toplumsal bilinç oluşturulması çok önemli. Güngören Kent Konseyi’nin oluşturduğu Kentsel Dönüşüm ve Çevre Yönetimi Çalışma Grubu’nun bu konuda öncü olacağını düşünüyorum” dedi. Çalışma grubuna katılmak için kent konseyi üyesi olma şartı aranmıyor. Vatandaşlar, alanında uzman isimler de Kentsel Dönüşüm ve Çevre Yönetimi Çalışma Grubu’na online olarak da başvurabilecek.

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7 ayrı konuda çalışma grubu kuruldu

Güngören İlçesi Kent Konseyi Çalışma Grupları şöyle; Eğitim ve Kültür Sanat, Kentsel Dönüşüm ve Çevre Yönetimi, Ekonomik Kalkınma ve İstihdam, Sosyal Uyum ve Toplum Sağlığı, Ulaşım ve Altyapı Geliştirme, Afet Yönetimi ve Kent Güvenliği ile Gençlik ve Spor Çalışma Grubu.

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'Ahde Vefa' programı hayata geçecek

Toplantıda ayrıca, Güngören’in değerlerine sahip çıkan "Ahde Vefa" programı kapsamında, ilçeye önemli katkılarda bulunmuş sporcu, iş insanı ve siyasetçilerin de aralarında olduğu pek çok kişiye yönelik projelerin geliştirilmesi kararlaştırıldı. Bu program sayesinde, Güngören’in geçmişine emek vermiş isimlerin onurlandırılması ve bu kişilere yönelik anı projelerinin hayata geçirilmesi hedefleniyor.