Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yerel seçim sonuçları! Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman, Mardin...
Türkiye, mahalli idareler seçimi için sandık başına gitti. 32 ilde 07.00-16:00 saatlerinde, diğer illerde ise 08.00-17:00 saatleri aralığında oy kullanıldı. Sandıkların kapanıp oy sayımına geçilmesiyle birlikte illerdeki sonuçlar da belli olmaya başladı. Peki Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde tablo nasıl, hangi şehirde hangi parti önde? Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yerel seçim sonuçları Gazetevatan.com.tr'de...
31.03.2024 - 20:00 |
Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Adıyaman, Siirt, Mardin, Kilis ve Şırnak'ta oy verme işlemi 16.00'da tamamlandı. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yerel seçim sonuçları Gazetevatan.com.tr'de...
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