Güney Ege'de kuvvetli fırtına uyarısı
20.01.2026 - 18:12Güncellenme Tarihi:
Güney Ege'de yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli fırtınanın etkili olması beklenirken, meteoroloji olumsuzluklara karşı dikkatli olunması konusunda vatandaşları uyardı.
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Bölge Hava Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada "Güney Ege’de rüzgarın, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren güneyinde, öğle saatlerinden itibaren kuzeyinde güney ve güneydoğudan 7 ila 9 bofor kuvvetinde (75-90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, Perşembe günü (22.01.2026) öğle saatlerinden sonra kuzeyinde, akşam saatlerinde güneyinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir" ifadeleri yer aldı.