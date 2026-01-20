GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemGüney Ege'de kuvvetli fırtına uyarısı
HaberlerGündem Haberleri Güney Ege'de kuvvetli fırtına uyarısı

Güney Ege'de kuvvetli fırtına uyarısı

20.01.2026 - 18:12Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AYDIN (İHA)

Güney Ege'de kuvvetli fırtına uyarısı

Güney Ege'de yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli fırtınanın etkili olması beklenirken, meteoroloji olumsuzluklara karşı dikkatli olunması konusunda vatandaşları uyardı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Bölge Hava Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada "Güney Ege’de rüzgarın, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren güneyinde, öğle saatlerinden itibaren kuzeyinde güney ve güneydoğudan 7 ila 9 bofor kuvvetinde (75-90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, Perşembe günü (22.01.2026) öğle saatlerinden sonra kuzeyinde, akşam saatlerinde güneyinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir" ifadeleri yer aldı.

Güncel Haberler

Bakan Kurum'dan Özgür Özel'e deprem bölgesi tepkisi: Tek bir tuğla koymadınız, bari gölge etmeyin
#Gündem

Bakan Kurum'dan Özgür Özel'e deprem bölgesi tepkisi: Tek bir tuğla koymadınız, bari gölge etmeyin

Muğla'da 2026 yılının ilk toplantısında istihdamın rotası çizildi
#Gündem

Muğla'da 2026 yılının ilk toplantısında istihdamın rotası çizildi

Kastamonu'da dev dalgalar sahil şeridine zarar verdi
#Gündem

Kastamonu'da dev dalgalar sahil şeridine zarar verdi