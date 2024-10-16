Güneş, solar maksimum evresine girdi! Olağanüstü hava olayları olabilir

NASA'nın internet sitesine göre, NOAA, NASA ve uluslararası Güneş Döngüsü Tahmin Paneli'nin düzenlediği telekonferansta, Güneş'in ‘solar maksimum’ evresine ulaştığı belirtildi.

NASA Uzay Hava Durumu Programı Direktörü Jamie Favors, yaklaşık bir yıl daha süreceği tahmin edilen evrede, Güneş'in üzerinde leke oluşması gibi çeşitli aktivitelerde artış görüleceğinin öngörüldüğünü söyleyerek, bu artışın, yıldız hakkında yapılan araştırmalar için yeni fırsatlar oluşturacağını ve aynı zamanda Dünya ve Güneş Sistemi genelinde etkileri olacağını kaydetti.

NOAA Uzay Hava Durumu Operasyonları Direktörü Elsayed Talaat ise solar maksimum evresinin 11 yıllık mevcut Güneş döngüsünde gözlenen Güneş aktivitesinin zirvesi olduğu anlamına gelmediğini belirtti.

SOLAR MAKSİMUM EVRESİ NEDİR?

Solar maksimum, Güneş'in aktivitesinin en yüksek seviyeye ulaştığı bir dönemdir. Bu evrede Güneş'teki lekelerin sayısı artar, güneş patlamaları ve koronal kütle atımları (CME) gibi olaylar daha sık görülür.

GÜNEŞ DÖNGÜSÜ

Güneş, yaklaşık 11 yıl süren bir döngüye sahiptir. Bu döngü içinde solar minimum ve solar maksimum evreleri bulunur. Solar maksimum evresinde Güneş, daha fazla enerji ve manyetik aktivite üretir, bu da Dünya'daki hava durumunu ve uzay hava koşullarını etkileyebilir.

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