Gümüşhane'de otomobil uçuruma yuvarlandı, 1 kişi hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Şendere köyünden Özkürtün beldesi istikametine ilerleyen Rıdvan Demir (38) yönetimindeki 29 ABC 533 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak Çöplüce mevkiinde yaklaşık 80 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen araçta bulunan sürücü Demir'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Evli ve 2 çocuk babası Demir'in birkaç ay önce Bursa'dan ailesiyle birlikte köyüne göç ettiği öğrenildi.