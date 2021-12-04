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Eski Turizm ve Devlet Bakanı Güldal Akşit son yolculuğuna uğurlandı

Eski Turizm ve Devlet Bakanı Güldal Akşit, Ankara Kocatepe Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğa uğurlandı

04.12.2021 - 12:26 | | ANKARA (İHA)
Eski Turizm ve Devlet Bakanı Güldal Akşit son yolculuğuna uğurlandı

Eski Bakan Akşit için TBMM’de tören düzenlendi. Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, eski TBMM Başkanları, eski Bakanlar, milletvekilleri ve ailesi katıldı.

Eski Turizm ve Devlet Bakanı Güldal Akşit son yolculuğuna uğurlandı

Akşit’in özgeçmişi okunduktan sonra saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra Akşit için dua okundu. Ailesi taziyeleri kabul etti.

Eski Turizm ve Devlet Bakanı Güldal Akşit son yolculuğuna uğurlandı

 Akşit, Ankara’da İbni Sina Hastanesi’nde geçtiğimiz gün çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmişti. Kocatepe Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı ile Güldal Akşit, son yolculuğa uğurlandı. Akşit’in cenaze namazına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve 22. Dönem TBMM Başkanı Bülent Arınç AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, milletvekilleri, siyasi partilerin temsilcileri ve ailesi katıldı. Akşit'in cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kıldırdı. Akşit’in naaşı kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Eski Turizm ve Devlet Bakanı Güldal Akşit son yolculuğuna uğurlandı

GÜLDAL AKŞİT KİMDİR?
Güldal AKŞİT, 1960’ta Malatya’da doğdu. Avukat; Hacettepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Serbest Avukat olarak çalışma hayatına başladı.

Eski Turizm ve Devlet Bakanı Güldal Akşit son yolculuğuna uğurlandı

Eski Turizm ve Devlet Bakanı Güldal Akşit son yolculuğuna uğurlandı

Eski Turizm ve Devlet Bakanı Güldal Akşit son yolculuğuna uğurlandı

Eski Turizm ve Devlet Bakanı Güldal Akşit son yolculuğuna uğurlandı

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