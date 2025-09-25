GSB Yurt Yönetim Personeli Alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2025)

Haberin Devamı

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), taşra teşkilatında bulunan yurt müdürlüklerindeki personel ihtiyacını karşılamak amacıyla sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli alımı sürecini başlattı. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi uyarınca gerçekleştirilen bu alımda, 2024 yılı KPSS B grubu P3 puan türü esas alındı. Belirlenen boş kontenjan sayısının üç katı kadar aday, puan sıralamasına göre sözlü sınava katılma hakkı elde etmiş ve başvuruları Kariyer Kapısı platformu üzerinden onaylandı. Sürecin bu aşamasında, adaylar için kritik olan sözlü sınavların tarihi ve yeri de netleşmiş durumda.

GSB Yurt Yönetim Personeli Alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Hayır, GSB Yurt Yönetim Personeli alımı nihai sonuçları henüz açıklanmadı. Bakanlık tarafından yapılan duyuruya göre, alım süreci henüz sözlü sınav aşamasında.

2024 yılı KPSS P3 puanına göre başvuruları onaylanan ve sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar için sınavlar, 29 Eylül – 03 Ekim 2025 tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirilecek. Adaylar, kendilerine ait sınav tarihi, saati ve yer bilgisine Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) web sitesi üzerinden "Sınavlarım/Mülakatlarım" sekmesinden ulaşabiliyor.

Sözlü sınavların tamamlanmasının ardından, adayların KPSS puanının ve sözlü sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak nihai başarı sıralaması oluşturulacak. Bakanlığın bu değerlendirme sürecini tamamlayıp kesin sonuçları ilan etmesi bekleniyor. Sonuçların açıklanacağı tarih henüz net olarak belirtilmemiş olsa da, genellikle sözlü sınavların bitimini takiben birkaç hafta içerisinde duyurunun yapılması öngörülüyor. Adayların mağduriyet yaşamaması için Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmi internet sitesi ile Kariyer Kapısı platformunu düzenli olarak takip etmeleri büyük önem taşıyor. Tüm duyurular bu kanallar üzerinden yapılacak.