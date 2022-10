'Green Card' tuzağı! Uzmanlardan uyarı: Dolandırıcılara dikkat

YASİN ARSLAN | gazetevatan.com

ABD’de yaşamak isteyenleri Green Card heyecanı sardı. Başvuruların başlamasına kısa bir süre kala Yeşil Kart (Green Card) başvurularının nasıl yapılacağı ve başvuru şartları merak konusu oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşamak ve çalışmak isteyenlerin ise akıllarında birçok soru işareti var. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan uzmanlar, dolandırıcılara karşı “dikkatli olun” çağırısında bulunurken, sadece çekiliş kazanmanın yeterli olmayacağını açıkladı. Geçtiğimiz dönemler de Green Card’lı olanlardan bazıları ise gittikleri bölgelere göre yaşadıkları sıkıntıları anlattı. Özellikle sağlık sistemi ile ilgili şikayetler gelirken, mülakat sürecinin uzun sürmesi ve maddi sıkıntılar diğer sorunlar olarak öne çıktı.

Bu yıl Green Card başvuruları 5 Ekim-8 Kasım 2022 tarihleri arasında alınacak. Artık pasaport şartı aranmayacağı açıklandı. Turizm firmasında genel müdür olarak görev yapan Sera Sandra Arpacı, Green Card çekiliş sürecini anlattı.

BAŞVURUDA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Çekilişin her yıl yapıldığını ve Green Card'ın dünya genelinde 55 bin kişiye verildiğini hatırlatan ve başvurunun ücretsiz olduğunun altını çizen Arpacı, "Başvuru formu İngilizce’dir ve başvuru sırasında yapılan ufak tefek hatalar bile çekilişte elenme sebebi olmaktadır. En önemli kriter fotoğrafın düzgün hazırlanması ve gerekli özellikleri taşımasıdır” uyarısında bulundu.

“MESLEĞİN VE GELİR SEVİYESİNİN BİR ÖNEMİ YOK”

Herkesin en çok merak ettiği “Mesleğin çekilişte bir önemi var mı?” sorusuna da cevap veren Arpacı, “Green Card Çekilişinde doktor, öğretmen, mühendis olmanızın ve/veya gelir seviyenizin yüksek olmasının bir önemi yoktur. Çekiliş olduğu için herkes eşittir. Başvuru şartlarına da baktığınızda lise mezunu olmanız ya da son 5 yıl içerisinde en az iki yıl sigortalı bir işte çalışmış olmanız gerekmektedir” dedi.

DOLANDIRICILARA DİKKAT!

Sera Sandra Arpacı, Green Card sürecinin suistimal edilmeye çok açık bir konu olduğu uyarısında bulunarak, “O nedenle dolandırıcılara çok dikkat edilmelidir. Çekilişte sizi öne çıkaracağız, çekilişi kazandınız gibi cümlelere inanılmamalıdır. Çekilişe müdahale etmek mümkün değildir ve asla size kazandınız şeklinde bir dosya gönderilmez ve bu konuda aranmazsınız” dedi.

Tüm vatandaşların başvuruları ücretsiz olarak https://dvprogram.state.gov/ adresinden yapabileceklerini ifade eden Arpacı, “İngilizcenizden emin değilseniz o zaman İngilizcesi olan birinden destek alabilirsiniz. Fotoğrafınızı da herhangi bir fotoğrafçıdan dijital olarak ayarlatabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

GREEN CARD SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sürece ilişkin detayları da paylaşan Arpacı, “Başvurunuz sonucunda sistem size bir başvuru numarası verecek. Sonuçların kontrolü için bu numarayı saklamalısınız. Green Card çekiliş sonuçları bir sonraki senenin mayıs ayının ilk haftasında açıklanmaktadır. Sonuçlar yine aynı siteden kontrol edilmelidir. Kazansanız da Amerikan Göçmenlik Departman'ından size herhangi bir bildirim gelmeyecek. Sizin kontrol etmeniz gerekmektedir” dedi.

"YAŞ ŞARTI YOK"

Sera Sandra Arpacı, yaş şartının da bulunmadığını ifade ederek, “Lise mezunu veya iş tecrübesi istendiği için başvuru yapanların 18 yaşın üstünde olması bekleniyor. Green Card başvuru aşamasında evliyseniz kazanmanız durumunda eşiniz ve varsa 21 yaş altı çocuğunuz da Green Card kazanır. Bu nedenle şartlar uygunsa eşinizin adına da ayrı başvuru yapabilirsiniz” uyarısında bulundu.

GREEN CARD’DA YENİ GELİŞME

2019 yılında getirilen pasaport şartının 2022 yılında kaldırıldığını ifade eden Arpacı, "Mülakatları da başarıyla tamamlayanlar Green Card’larını ABD’ye giriş yaptıkları ilk dönemde alacaklar. Green Card’ı kaybetmek istemeyen kişilerin 6 aydan fazla ABD dışında bulunmamaları gerekmektedir” dedi.

"KAZANMA İHTİMALİ DAHA YÜKSEK VAADİNE KANMAYIN"

Green Card başvuru süresine ilişkin önemli uyarılarda bulunan Kıdemli Av. Özlem Hayalcioğlu ise başvuruların sadece, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı’na ait resmi web sitesinden yapıldığına dikkati çekerek, “Özellikle internet aracılığı ile kendisini danışman olarak tanıtan kişilerce başvuru sürecinin kendileri tarafından yürütüldüğü izlenimi veriliyor. Tabii ki bazı kişilerin danışmanlık hizmeti sağlayarak ücretsiz olan süreçlerin kendileri üzerinden yürümelerini sağlaması mümkün. Ancak bazı kişiler, fahiş maddi gelirler elde etmek kastıyla vatandaşların iradesini sakatlayıp dolandırıcılığa varan eylemler yürütebiliyor. Örneğin; kişiyi eğer kendisine para verirse kurayı kazanma ihtimalinin daha yüksek olacağı, içeriden adamı olduğu iddialarıyla kandırarak danışmanlık bedeli adıyla fahiş ücretler temin eden kişilerin eylemleri dolandırıcılıktır” dedi.

Sahte Green Card linklerine dikkati çeken Avukat Hayalcioğlu, “İnternet üzerinden kişilerin bu sahte linke tıklamaları sağlanıyor daha sonra banka bilgileri ele geçiriliyor ve tüm hesapları boşaltılıyor” ifadelerini kullandı.

Avukat Hayalcioğlu, danışmanlık hizmeti verenlere ilişkin yaptığı uyarıda, “Başvurucunun bilgilerini usulüne uygun şekilde temin etmedikleri durumlarda, KVKK Kanunu bakımından yaptırımlar gündeme gelebilir. Bu verilerin hukuka aykırı olarak yayılması gibi durumlarda ise kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçu oluşur” dedi.

GREEN CARD’LILARDAN ÖNEMLİ TAVSİYELER - ÇEKİLİŞİ KAZANANLAR ANLATTI

Havacılık Meslek Yüksekokulu mezunu olduğunu belirten Green Card kazananı 25 yaşındaki Halit Kızoğlu, YouTube’dan izlediği videolarla Green Card hakkında bilgi sahibi olduğunu, başvuruların ücretsiz olduğunu öğrendikten sonra tüm süreci kendisinin yürüttüğünü söyledi.

"RANDEVU SÜRECİ UZUN SÜRÜYOR"

Çekilişi kazanmanın ABD’ye gitmek için yeterli olmadığının altını çizen Kızoğlu, “Kazandıktan sonra size bir form gönderiliyor ve bilgilerinizi dolduruyorsunuz. Bu formda ilk başvuru kadar önemli, formu gönderdikten sonra ise konsolosluktan randevu bekliyorsunuz. Randevu süreci uzun sürüyor. Ben de şu an randevu bekliyorum” dedi.

Kızoğlu, iyi bir İngilizce bilgisine sahip olup olmamanın önemli olmadığını ifade ederek, “Google ile yapılan çeviriler bazen hatalı, İngilizce bilen birinin yanınızda olması avantaj sağlayabilir. Ben bütün başvurularımı bilgisayar üzerinden yaptım. Formun 5 dakikada doldurulması gerekiyor, yoksa sistem sizi atabiliyor ve işlemleri tekrar baştan yapmanız gerekiyor” uyarılarında bulundu.

“FOTOĞRAF VE HARF HATASI ÇOK ÖNEMLİ”

Sürecin başarısız olmasına neden olabilecekler hakkında da bilgi veren Kızoğlu, fotoğrafın uygun olmaması, İngilizce klavye ile yazarken oluşabilecek hatalar (örnek: ö yerine o, ç harfi yerine c harfinin yazılması)” dedi.

"BAŞVURU ZOR DEĞİL"

Bir diğer Green Card çekilişi kazananı Ufuk Aslan da başvuru sürecine ve sonrasına ilişkin önemli bilgiler verdi. Başvuru sürecinin çok eskiye dayandığını ve tam 6 kez başvuruda bulunduğunu belirten Aslan, "DV2022 kazananıyım. Başvuranların en çok dikkat etmeleri gereken nokta fotoğraf. Kesinlikle şartlara uygun olmalı. Ben son 2 başvuruda fotoğrafları telefonumla çekip yükledim. Şartlara uygun olduğu sürece sıkıntı çıkmıyor anladığım kadarıyla. Türkçe karakter kullanmak başarısız başvuruya neden olan bir diğer sebep. Onun dışında süreç çok basit zaten. Bir iki sayfalık bir form 10-15 dakikada doldurulabilir” ifadelerini kullandı.

"SÜREÇ ÇOK YORUCU"

Dolandırıcılara karşı uyarılarda bulunan Aslan, “Hakkıyla danışmanlık yapan yerlerin de olduğunun altını çizerek, “Çekilişe başvuru için danışmana gerek yok. Özellikle YouTube’da birçok kaynak bulabilirsiniz. Kendileri de çok rahat bir şekilde başvuruda bulunabilirler” dedi.

Aslan, Green Card süreçlerinin yorucu olduğunu vurgulayarak, “Çekilişi kazanmanız durumda, ABD Konsolosluğu’ndan mülakata çağırılmadığınız sürece ABD’ye gitmeniz mümkün değil. Ve bunun 1 yıl içerisinde gerçekleşmesi gerekiyor. Eğer bu gerçekleşmezse hakkınız yanıyor. Artık mülakat için haber geldiğinde evrak toplama süreci başlıyor. Daha sonra da size verilen tarihte Ankara’daki elçilikte mülakata giriyorsunuz” ifadelerini kullandı.

“YALAN BEYANDA HAKKINIZ YANAR”

Mülakat sürecine ilişkin de bilgiler veren Aslan, “Sizden ülkeye gittikten sonra ne yapacağınıza dair bilgiler isteniyor. Doğru beyan bu işin püf noktası diyebilirim. Eğer bir yalanınızı tespit ederseler olumsuz dönüş olmanız muhtemeldir” dedi.

NE KADAR MASRAF ÇIKIYOR?

Aslan, Green Card çıktıktan sonra kazananları bekleyen süreci de tek tek anlatarak, "Sağlık muayenesi, vize ücreti, uçak bileti derken toplamda 1250$ masrafım oldu. Bankada da 10 bin dolar göstermiştim. Bu durum gidilen eyaletin minimum yaşam maliyetine göre değişkenlik gösteriyor. Örneğin ben New York’tayım. Burada yaşam pahalı, onun için yüksek miktar göstermiştim, garanti olsun diye. Teksas için 5 bin dolar gösterip vize alanlarda olduğunu biliyorum" dedi.

“6 AY İÇİNDE GİRİŞ YAPMAK ÖNEMLİ”

Mülakatın olumlu geçmesi durumunda 6 ay içinde ABD’ye giriş yapılmasının gerektiğine dikkati çeken Aslan, “Green Card’ı teslim almanız şart” ifadelerini kullandı.

“HESAPTA PARA BULUNDURMAK ÖNEMLİ”

Bilgilerin hatasız doldurulması gerektiğini vurgulayan diğer bir Green Card kazanını Can S. ise “Türkiye’deyken kabin memuru olarak çalışıyordum. Danışman hizmeti almadan kendim başvuru yaptı. Zaten forumlarda detaylı rehberler oluyor süreç ve sonrası hakkında. Çıktıktan sonra mülakat bekleniyor. Mülakat öncesi de sağlık kontrolü, aşılar ve banka hesabında birkaç ay idare edecek kadar para bulundurmak önemli” dedi.

“MÜLAKATTA DÜRÜST VE NET OLMAK ÖNEMLİ”

Erkek adayları için askerlik hizmetinin tamamlanması ve tüm adayların hesabında bir miktar para bulundurmasının doğru olacağına dikkati çeken Can S. “Mülakatta dürüst ve net olmak önemli. Gitmeden önce mental olarak hazırlık yapmak ve nerede yaşayacağına dair bir fikir sahibi olmak da önemli. Genelde elenme sebebi sabıka kaydı ve yalan beyan oluyor. Sayı toplam elenecekler de hesaba katılarak kotadan her zaman fazla oluyor. O yüzden şans her zaman en büyük faktör. Son mülakata girecek grupta olmak her zaman risk tabii. Kota dolmuş olursa mülakatı görme şansı bile olmayabilir” ifadelerini kullandı.

“SAĞLIK HİZMETİ ALMAK ZOR”

Şu an Arizona’da ticaret yaptığını ifade eden Can S., “Burada insanlar göçmenlere karşı ılımlı, saygılı ve sıcak. Kurallara uyulduğu ve yasal olunduğu sürece kimseden ters bir tepki geleceğini zannetmiyorum. Trafik kuralları bazı değişiklikler gösterdiği için adapte olmak zaman alabilir. Türk ehliyeti ilk 6 ay geçerli. Ehliyet almak ise hayli kolay. Sağlık sistemi zayıf, sorunlu ve Türkiye’ye kıyasla çok pahalı. İyi bir sigorta olsa bile cepten çok fazla para çıkabiliyor” bilgilerini verdi.