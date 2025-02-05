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Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'ün eşi hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi

05.02.2025 - 11:56Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'ün eşi hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, yangının çıktığı Grand Kartal'in sahibi Halit Ergül'ün eşi Emine Murtezaoğlu Ergül'e adli kontrol tedbiri ve yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan toplam kişi sayısı 30'a yükseldi. 19 kişinin tutuklandığı, 8 kişinin adli kontrolle serbest bırakıldığı ve 1 kişinin ise normal serbest bırakıldığı soruşturma çerçevesinde, 2 kişinin jandarmada işlemleri sürüyor.

Grand Kartal Otelin sahibi Halit Ergülün eşi hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, tutuklu bulunan Halit Ergül'ün eşi ve aynı zamanda Grand Kartal A.Ş. hissedarı olan Emine Murtezaoğlu Ergül hakkında adli kontrol tedbiri ve yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

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