Google neden çöktü? 4 Eylül 2025 Google'ın çökme sebebi

Bugün (4 Eylül 2025) Türkiye'deki Google kullanıcıları, arama, YouTube ve Haritalar gibi ana hizmetleri etkileyen büyük bir kesinti yaşadı. Kesinti, özellikle Türkiye, Bulgaristan ve Yunanistan'da hissedildi. Kullanıcıların karşılaştığı hata mesajları ise sorunun kullanıcı tarafındaki bir internet bağlantısından değil, doğrudan Google'ın sunucularından kaynaklandığını gösteriyor.

4 Eylül'de, başta Doğu Avrupa ülkeleri olmak üzere, milyonlarca Google kullanıcısı ana hizmetlere erişimde zorluk yaşadı. Bu kesintinin ardında yatan en belirgin işaret, kullanıcıların ekranlarında gördüğü 5xx sunucu hatası mesajlarıydı. Bu tür hatalar, kullanıcıların kendi internet bağlantılarında bir sorun olmadığını, aksine, isteği işlemekle yükümlü olan Google'ın sunucularının bir arıza yaşadığını gösteriyor.

Kesintinin ana nedeni, genellikle sunucuların aşırı yüklenmesi, kritik bir yazılım hatası, donanım arızası veya ağ altyapısındaki bir yapılandırma hatası olabilir. Bugün yaşanan olayda, etkilenen hizmetlerin çeşitliliği (YouTube, Google Haritalar, Arama ve hatta Gmail) sorunun tek bir hizmetle sınırlı kalmayıp Google'ın küresel altyapısının daha geniş bir parçasını etkilediğine işaret ediyor. Bu durum, bir veri merkezinde yaşanan bölgesel bir problemden veya birden fazla sunucuyu etkileyen bir yazılım güncellemesinden kaynaklanmış olabilir.

Kesintinin nedeninin kesin olarak belirlenmesi için Google'dan resmi bir açıklama gelmesi bekleniyor. Ancak 5xx hatalarının doğası gereği, bu tür bir sorunun kendi kendine düzelmesi veya kullanıcıların yapabileceği herhangi bir şeyle çözülmesi pek mümkün değil. Hatanın çözümü, doğrudan Google mühendislerinin müdahalesi ve sunucu altyapısındaki sorunu gidermesiyle gerçekleşebilir. Bu tür büyük ölçekli kesintiler, şirketlerin hizmetlerini ayakta tutmak için kullandığı karmaşık ve dağıtılmış sistemlerin ne kadar hassas olduğunu da bir kez daha gözler önüne seriyor.

Bu tür kesintiler, günlük işleyişi ve kişisel hayatı Google hizmetlerine bağımlı olan milyonlarca insan için büyük aksaklıklara neden olabiliyor. Özellikle Google Arama'nın dahi etkilenmesi, pek çok kullanıcının temel bilgiye erişimini engelledi.

Not: Şu an için Google servisleri sorunsuz bir şekilde çalışıyor.