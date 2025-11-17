Gölet yapımında Türkiye’ye örnek oldu! Erzurum'da hayvancılığa büyük katkı

GAZETE VATAN ANA SAYFA
17.11.2025 - 22:04Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, gölet yapımında da yerel yönetimlere rol modeli oldu. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İl genelinde yapılan göletlerle şehirdeki büyük ve küçükbaş hayvan popülasyonunun arttığını kaydetti.

Başkan Sekmen, "Arazi sulama ve hayvan içme suyunu esas alarak 11 yılda 800’ün üzerinde gölet yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Fonksiyonel özellikleriyle de şehrimizin tarım ve hayvancılık hayatına katkı sunan göletlerimiz sayesinde Erzurum ve bölgemizde hayvan varlığı giderek artıyor" dedi. Gölet yapımının devam ettiğini vurgulayan Başkan Sekmen, "Şuan itibariyle ekiplerimiz Yakutiye ilçemize bağlı Yeşilyayla mahallemizde hummalı bir şekilde çalışıyor. Büyük ölçekli baraj tipi sulama göletimiz tamamlandığında 13 bin dönüm araziyi suyla buluşturacağız. Verimli topraklarımızı üretimle ve çiftçimizi bereketle buluşturacak bu dev yatırım; tarımın ve ekonomik kalkınmanın da yeni kapısı olacak. Erzurum’umuzun her karış toprağına hizmet, her damla suyuna bereket katmak için durmadan çalışıyoruz" diye konuştu.

#Gündem
