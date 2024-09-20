Gölbaşı'nda otomobil su kanalına düştü

Edilen bilgiye göre, Gölbaşı istikametinden Malatya istikametine gitmekte olan Uğur Ö. idaresindeki 02 AEM 648 plakalı otomobil, Malatya Karayolu 3. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak su kanalına düştü. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Uğur Ö. yaralandı. Yaralı, kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.