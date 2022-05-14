Göktürk-1 uydusu uzaydan görüntüledi! Dünyada sadece 5 tane var
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından, deniz dolgusu üzerine yapılan Rize-Artvin Havalimanı'nın Göktürk-1 uydusu tarafından çekilen görüntüleri paylaşıldı. MSB'nin paylaşımında "Bugün açılışı gerçekleştirilen Rize-Artvin Havalimanı’na bir de uzaydan bakmak ister misiniz?" ifadelerine yer verildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen Rize-Artvin Havalimanı'nın yerli ve milli uydumuz Göktürk-1 tarafından çekilen fotoğraflarını servis etti.
MSB'nin sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"Bugün açılışı gerçekleştirilen Rize-Artvin Havalimanı’na bir de uzaydan bakmak ister misiniz? Keşif Uydu Komutanlığımızın kontrolündeki Göktürk-1 uydumuz ile görüntülediğimiz yeni havalimanı, başta yöre halkımız olmak üzere ülkemize ve milletimize hayırlı olsun."
📸: #Göktürk1— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 14, 2022
Bugün açılışı gerçekleştirilen Rize-Artvin Havalimanı’na bir de uzaydan bakmak ister misiniz?
Keşif Uydu Komutanlığımızın kontrolündeki Göktürk-1 uydumuz ile görüntülediğimiz yeni havalimanı, başta yöre halkımız olmak üzere ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. pic.twitter.com/HLoUhJx3rV