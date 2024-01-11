Gökhan Zan milletvekili oldu mu? Gökhan Zan kimdir, hangi partiden, Gökhan Zan şu an milletvekili mi?

Antakya'da doğumlu futbolcu, futbol kariyerine 1999'da Hatayspor'da başladı. Hatay merkezli depremlerde açıklamalarıyla gündeme gelen Gökhan Zan ile ilgili aramalar arttı. Peki, Gökhan Zan milletvekili oldu mu?

GÖKHAN ZAN MİLLETVEKİLİ OLDU MU?

Eski milli futbolcu Gökhan Zan, 2023'teki genel seçimlerde Hatay'da İyi Parti'den 2'nci sıra milletvekili adayı olmuştu. Gökhan Zan geçtiğimiz aylarda da İyi Parti'den istifa ettiğini açıklamıştı.

GÖKHAN ZAN KİMDİR?

Gökhan Zan, 7 Eylül 1981 yılında Antakya'da doğdu.

Gökhan Zan, profesyonel futbol kariyerine 1999'da Hatayspor'da başladı. Hatayspor formasıyla oynadığı 13 lig maçında 2 gol attı. 2000 yılında Çanakkale Dardanelspor'un yolunu tuttu. Dardanelspor'la ligde 80 kez forma giyip; 10 kez fileleri havalandırdı. 2003-04 sezonunda Beşiktaş'a transfer oldu. 2004-2005 sezonunda Gaziantepspor'a kiralanan oyuncu, Beşiktaş'ta 76 lig maçında forma giyip 4 gol attı. 2008-09 sezonu sonunda kulüp tarafından sözleşmesi yenilenmeyince Galatasaray ile anlaştı. Galatasaray forması ile ilk golünü 2010-2011 sezonunda 2.yarıdaki Kayserispor maçında 2. dakikada kaydetmiştir. Galatasaray, 31 yaşındaki tecrübeli savunma oyuncusu Gökhan Zan'ın biten sözleşmesini 3 yıl uzattı. Gökhan Zan bu imza karşılığında Galatasaray'dan 700 bin euro garanti para ve maç başına 20 bin euro almaktadır.

Haberin Devamı

Gökhan Zan, 2 kez 19 yaş altı, 7 kez de 21 yaş altı millî takımlarda görev aldı. Türkiye'yi 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda temsil eden Zan, toplamda 42 kez millî formayı giyerken 1 gol kaydetti.