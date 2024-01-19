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Gökçeada’ya yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’ndeki Gökçeada ilçesine yarın yapılması planlanan bazı tarifeli feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

19.01.2024 - 16:06 |
Gökçeada’ya yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan bazı tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

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Gestaş tarafından yapılan açıklama da, “20.01.2024 Cumartesi (yarın) Kabatepe-Gökçeada hattında, gün içerisinde sadece Kabatepe'den saat 04.00 ve 08.00'de, Gökçeada'dan ise saat 06.00 ve 10.00'da sefer yapılacak olup, tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir” denildi.

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